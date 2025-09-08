Виробництво металопродукції в Україні за вісім місяців 2025 року: зростання чавуну, спад сталі

Українська металургійна галузь підбила підсумки роботи за вісім місяців 2025 року. Динаміка виробництва показала змішану тенденцію: чавун продемонстрував приріст, тоді як виробництво сталі та прокату скоротилося.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на інформацією об’єднання підприємств "Укрметалургпром".

У період з січня по серпень включно в Україні виплавлено 5,11 млн тонн чавуну. Це на 8% більше у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року, коли показник становив 4,73 млн тонн. Зростання відбулося майже в усі місяці, особливо в серпні, де зафіксовано плюс 16,1% до минулорічного рівня.

Водночас виплавка сталі за цей же період знизилася до 4,91 млн тонн, що становить 93,2% від результату попереднього року (5,27 млн тонн). Найбільше падіння відбулося у травні–липні, коли показники зменшилися на понад 13–18%.

Схожа ситуація спостерігається і в сегменті прокату: вироблено 4,26 млн тонн, що на 1,4% менше за минулорічний обсяг у 4,32 млн тонн.

Таким чином, українська металургія у 2025 році демонструє різноспрямовані результати. Попри позитивну динаміку у виробництві чавуну, спад у виробництві сталі та прокату свідчить про складні ринкові умови, які продовжують впливати на галузь.

Додамо, у січні–липні 2025 року металургійні підприємства України випустили 4,36 млн т чавуну, 4,26 млн т сталі та 3,62 млн т прокату.