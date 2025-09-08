Запланована подія 2

Производство металлопродукции в Украине за восемь месяцев 2025 года: рост чугуна, спад стали

Динамика производства показала смешанную тенденцию / Depositphotos

Украинская металлургическая отрасль подвела итоги работы за 8 месяцев 2025 года. Динамика производства показала смешанную тенденцию: чугун продемонстрировал прирост, в то время как производство стали и проката сократилось.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на информацию объединения предприятий "Укрметаллургпром".

В период с января по август включительно в Украине выплавлено 5,11 млн. тонн чугуна. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда показатель составил 4,73 млн. тонн. Рост произошел почти во все месяцы, особенно в августе, где зафиксирован плюс 16,1% к прошлогоднему уровню.

В то же время выплавка стали за этот же период снизилась до 4,91 млн. тонн, что составляет 93,2% от результата предыдущего года (5,27 млн. тонн). Наибольшее падение произошло в мае-июле, когда показатели уменьшились более чем на 13-18%.

Похожая ситуация наблюдается и в сегменте проката: произведено 4,26 млн тонн, что на 1,4% меньше прошлогоднего объема в 4,32 млн тонн.

Таким образом, украинская металлургия в 2025 году показывает разнонаправленные результаты. Несмотря на положительную динамику в производстве чугуна, спад в производстве стали и проката свидетельствует о сложных рыночных условиях, продолжающих влиять на отрасль.

В январе-июле 2025 года металлургические предприятия Украины выпустили 4,36 млн т чугуна, 4,26 млн т стали и 3,62 млн т проката.

Автор:
Татьяна Гойденко