Украина наращивает потребление металлопроката: спрос растет, экспорт сокращается

За первые пять месяцев 2025 года украинские металлургические предприятия произвели 2,057 млн тонн металлопроката – это 97,6% от объемов аналогичного периода 2024 года. Из всего объема продукции 61,5% было экспортировано (1,541 млн тонн), тогда как в прошлом году доля экспорта составила 65,4%.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укрметаллургпром".

Наибольшую долю в экспорте занимает плоский прокат — 46,59%, что значительно превышает показатель прошлого года (40,30%). Также существенно возросла доля сортового проката – до 20,18% против 12,92% в 2024 году. В то же время, экспорт полуфабрикатов заметно сократился — с 46,79% до 32,23%.

В структуре импорта по-прежнему преобладает плоский прокат — 76,83% в январе-мае 2025 года, хотя его доля несколько уменьшилась по сравнению с прошлогодним показателем в 82,09%. Доля сортового проката в импорте выросла до 21,24% (против 16,12% в 2024 году).

Объем внутреннего потребления металлопроката за 5 месяцев 2025 года составил 1,558 млн. тонн, что на 14,48% больше, чем за аналогичный период прошлого года (1,361 млн. тонн). Доля импортной продукции на внутреннем рынке выросла до 37,98% по сравнению с 34,74% в 2024 году.

Общая динамика свидетельствует о постепенном восстановлении внутреннего рынка металлопроката и переориентации части продукции по экспорту на потребности украинской экономики.

В первом квартале 2025 года украинские металлургические предприятия продолжили наращивать производство металлопроката. В январе-марте произведено 1,435 млн. тонн продукции, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.