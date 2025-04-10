- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Украина наращивает потребление металлопроката и уменьшает зависимость от импорта – итоги І квартала 2025 года
В первом квартале 2025 г. украинские металлургические предприятия продолжили наращивать производство металлопроката. В январе-марте произведено 1,435 млн. тонн продукции, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период 2024 года.
Об этом сообщает "Укрметаллургпром".
При этом объемы экспорта металлопроката составили 908 тысяч. тонн – 63,3% от общего производства. Это существенно меньше, чем в прошлом году, когда доля экспорта достигала 74,1% (1,029 млн. тонн).
Снижение экспортной доли свидетельствует о росте внутреннего спроса на металлопродукцию.
Поменялась и структура экспорта. В общем объеме поставок за границу снизилась доля полуфабрикатов – с 45% в I квартале 2024 года до 32,9% в 2025-м. В то же время возросла доля плоского проката (с 40,7% до 47,7%) и сортового проката (с 14,3% до 19,4%).
Импорт также претерпел структурные изменения, но остался ориентированным преимущественно на плоский прокат, который в январе-марте 2025 года составлял 79,8% всех поставок, в то время как сортовой прокат — 18%.
Общая емкость внутреннего рынка в I квартале 2025 г. выросла до 863,1 тыс. тонн, что на 41,4% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Доля импортной продукции при этом сократилась с 41 до 39%.
Основными рынками сбыта для украинского металлопроката остаются страны Европейского союза (77,9%), другая Европа (10,9%) и государства СНГ (6,7%). Крупнейшими импортерами продукции в Украину выступают страны Европы вне ЕС (59,4%), страны ЕС-27 (23,2%) и страны Азии (16,9%).
Результаты первого квартала свидетельствуют о постепенном восстановлении украинской металлургии, укреплении внутреннего спроса и переориентации торговых потоков на более глубокую переработку и готовую продукцию.
Напомним, в 2024 году мировое производство чугуна и стали несколько снизилось, однако Украина показала рост и удержала свои позиции среди ведущих производителей металлургической отрасли.