Из-за остановки шахт в Покровске: убыток "Метинвеста" в 2024 составил более $1 млрд

В 2024 году по сравнению с 2023 годом металлургический холдинг Рината Ахметова "Метинвест" увеличил убыток почти в 6 раз до $1,152 млрд. Главной причиной этого стала остановка шахт возле Покровска, добывавших коксующиеся угли для предприятий холдинга. Причем за указанный период компании удалось увеличить выручку на 9% до $8,05 млрд. Об этом говорится в сообщении компании.

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Рост убытков произошел из-за необходимости создать резерв под частичное обесценение шахты "Покровскуголь", закрытой из-за боевых действий, и ростом расходов.

"В результате высокого уровня неопределенности относительно дальнейшего развития военной ситуации в Украине, ухудшения ситуации с безопасностью в районе расположения Покровского угольного предприятия, последующей приостановки его добычи, а также неизвестные сроки возобновления деятельности, группа создала резерв под частичное обесценивание активов относительно украинского производителя коксующегося угля, который был признан в отчете".

Увеличение выручки произошло главным образом из-за возобновления работы черноморских портов Украины во второй половине 2023 года, что ослабило логистические ограничения для экспорта. При этом цены продажи в прошлом году имели нисходящую динамику на глобальных рынках.

Объем продаж Метинвеста в Украине сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до $2,587 млрд, в основном из-за снижения цен. Продажи в Европу упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отражая более слабую ценовую ситуацию вместе с сокращением поставки туда некоторой продукции. В то же время объемы продаж в Азию выросли в 2,6 раза из-за увеличения реализации железорудного концентрата в Китай. Также в 2,2 раза выросли продажи стран Ближнего Востока и Северной Африки, тогда как доходы от реализации продукции в страны Северной Америки остались неизменными.

В 2024 году по сравнению с 2023 годом "Метинвест" также увеличил показатель EBITDA (прибыль к вычету выплат по процентам, налогам, и амортизационным отчислениям) на 12%, до $957 млн.

"Метинвест" остановил шахты в Покровске из-за приближающейся линии фронта

Компания "Метинвест Покровскуголь", которая находится в Донецкой области — единственный в Украине производитель коксующихся углей. С лета 2024 года город Покровск и близлежащие территории находятся под угрозой оккупации. 13 декабря "Метинвест" остановил работу на угольной площадке ЧАО "Шахтоуправление "Покровское", а уже 14 января 2025 года из-за приближения линии фронта холдинг приостановил работу всей покровской угольной группы и начал эвакуацию работников.

В то же время "Метинвест" разработал план действий по чрезвычайным ситуациям из-за приостановки работы Покровской угольной группы, чтобы обеспечить поставки угля и кокса для производства стали на металлургических активах.

План предусматривает замещение украинского сырья коксующимся углем из американской United Coal Company, использование наращенных запасов угля и обеспечение дополнительной поставки от посторонних поставщиков.

Delo.ua ранее сообщало, что производство стали может снизиться вдвое из-за потери Покровска. В частности, металлургическим предприятиям придется импортировать кокс, что повысит себестоимость выплавки стали. Как следствие, производство стали в стране сократится с 7 до 2-3 млн тонн в год, говорят эксперты.