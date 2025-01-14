Приближение линии фронта: "Метинвест" приостанавливает работу Покровской угольной группы и эвакуирует рабочих

Горно-металлургическая группа "Метинвест" сообщила о приостановлении работы Покровской угольной группы из-за изменений на линии фронта, дефицита электроэнергии и ухудшения ситуации безопасности.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поддержка сотрудников

Безопасность сотрудников является приоритетом для "Метинвеста", поэтому компания организовала эвакуацию работников Покровской угольной группы и их семей.

Сотрудникам, не вовлеченным в процесс приостановки работы, предоставляется возможность пройти оплачиваемое переучивание и трудоустроиться на активы "Метинвеста" в Запорожье, Каменском и Кривом Роге.

Эвакуированным работникам также оказывается финансовая помощь (подъемные, компенсация аренды жилья), бесплатное размещение в общежитиях и помощь устройству детей в детские сады и школы.

Чем заменят сырье для производства стали

Отмечается, что "Метинвест" разработал план действий по чрезвычайным ситуациям из-за приостановки работы Покровской угольной группы, чтобы обеспечить поставки угля и кокса для производства стали на металлургических активах.

План предусматривает замещение украинского сырья коксующимся углем из американской United Coal Company, использование наращенных запасов угля и обеспечение дополнительной поставки от посторонних поставщиков.

"Покровская угольная группа – это энергетическое сердце украинской металлургии, что обеспечивало большую часть экспортных поступлений в бюджет Украины. Приостановка работы предприятия – необходимый шаг, который сейчас поможет сохранить человеческие жизни", – отметил генеральный директор группы Юрий Рыженков.

Delo.ua ранее сообщало, что производство стали может снизиться вдвое из-за потери Покровска. В частности, металлургическим предприятиям придется импортировать кокс, что повысит себестоимость выплавки стали. Как следствие, производство стали в стране сократится с 7 до 2-3 млн тонн в год.

Добавим, что группа "Метинвест" Рината Ахметова приостановила работы на угольной площадке ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" в селе Песчаное неподалеку от Покровска Донецкой области из-за приближающейся линии фронта и усиления обстрелов.