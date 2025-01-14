Наближення лінії фронту: "Метінвест" призупиняє роботу Покровської вугільної групи та евакуює робітників

Гірничо-металургійна група "Метінвест" повідомила про призупинення роботи Покровської вугільної групи через зміни на лінії фронту, дефіцит електроенергії та погіршення безпекової ситуації.

Про це інформує пресслужба компанії.

Підтримка співробітників

Зазначається, що безпека співробітників є пріоритетом для "Метінвесту", тому компанія організувала евакуацію працівників Покровської вугільної групи та їхніх сімей.

Співробітникам, не залученим до процесу призупинення роботи, надається можливість пройти оплачуване перенавчання та працевлаштуватися на активи "Метінвесту" в Запоріжжі, Кам’янському та Кривому Розі.

Евакуйованим працівникам також надається фінансова допомога (підйомні, компенсація оренди житла), безкоштовне розміщення в гуртожитках та допомога влаштуванню дітей у дитячі садки та школи.

Чим замінять сировину для виробництва сталі

Зазначається, що "Метінвест" розробив план дій на випадок надзвичайних ситуацій через призупинення роботи Покровської вугільної групи, щоб забезпечити постачання вугілля та коксу для виробництва сталі на металургійних активах.

План передбачає заміщення української сировини коксівним вугіллям з американської United Coal Company, використання нарощених запасів вугілля та забезпечення додаткового постачання від сторонніх постачальників.

"Покровська вугільна група – це енергетичне серце української металургії, що забезпечувало велику частину експортних надходжень до бюджету України. Призупинення роботи підприємства — необхідний крок, який зараз допоможе зберегти людські життя", — зазначив генеральний директор Групи Юрій Риженков.

Delo.ua раніше повідомляло, що виробництво сталі може знизитися вдвічі через втрату Покровська. Зокрема, металургійним підприємствам доведеться імпортувати кокс, що підвищить собівартість виплавки сталі. Як наслідок — виробництво сталі в країні скоротиться з 7 до 2-3 млн тонн на рік, кажуть експерти.

Додамо, що група "Метінвест" Ріната Ахметова призупинила роботи на вугільному майданчику ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" в селі Піщане неподалік від Покровська Донецької області через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.