"Метінвест" Ахметова зупиняє роботу на шахті біля Покровська, що давала половину всіх обсягів видобутку вугілля

Група "Метінвест" Ріната Ахметова призупинила роботи на вугільному майданчику ПрАТ "Шахтоуправління "Покровське" в селі Піщане неподалік від Покровська Донецької області через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що це підприємство забезпечувало приблизно половину всіх обсягів видобутку вугілля "Метінвесту" в Україні

Як наголошується в біржовому повідомленні "Метінвесту", інші ключові об'єкти компанії продовжують працювати.

Наразі зупинено майданчик шахти "Покровське" (стовбур №3) та адміністративний комплекс. Також "Метінвест" евакуював основний персонал і членів їхніх родин.

"Рішення щодо продовження роботи всіх промислових об'єктів ухвалюватимуться з урахуванням обстановки, що складається на фронті. Наразі проводиться оцінка всіх наслідків призупинення роботи вугільного підприємства в Піщаному", - підкреслюють в "Метінвесті".

Зауважимо, шахтоуправління "Покровське" - єдине в Україні підприємство, яке видобуває коксівне вугілля, зараз знаходиться під загрозою окупації. В цьому випадку, металургійним підприємствам доведеться імпортувати кокс, що підвищить собівартість виплавки сталі. Як наслідок — виробництво сталі в країні скоротиться з 7 до 2-3 млн тонн на рік, кажуть експерти.

Докладніше про те, що означатиме для української економіки падіння Покровська, читайте за посиланням.