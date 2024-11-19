За 1000 днів війни "Метінвест" виділив 8 млрд грн на підтримку України, понад половину – на армію

Від 24 лютого 2022 року група "Метінвест" спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 8 млрд грн, з яких 4,4 млрд грн – на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова, повідомляє пресслужба групи.

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За словами гендиректора "Метінвесту" Юрія Риженкова, від початку повномасштабного вторгнення група мобілізувала усі ресурси для підтримки армії, громадян, співробітників і забезпечення стабільності економіки.

"Ці 1000 днів війни ми пережили завдяки відданій роботі кожного нашого працівника. Нам вдалося не лише зберегти компанію, а й стати надійним тилом для країни. І сьогодні наші прагнення та дії залишаються незмінними – робити все від нас залежне для перемоги України та її повоєнного відновлення", – зазначив він.

Економіка

Підприємства "Метінвесту" в Україні працюють під постійною загрозою ворожих обстрілів. Активи в Маріуполі та Авдіївці постраждали внаслідок бойових дій, а міста окуповані. Попри все підприємства компанії, крім зазначених вище, продовжують працювати з різним рівнем завантаження, враховуючи фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні та економічні чинники.

У березні-липні 2024 року в Україні тривали обмеження електропостачання через російські обстріли та високий попит на імпортну електроенергію. В серпні ситуація з постачанням електроенергії стабілізувалася, але на рівень виробництва залізорудної сировини продовжувала впливати несприятлива кон’юнктура на світовому ринку.

Водночас підвищити обсяги виробництва на гірничозбагачувальних комбінатах (ГЗК) проти торішніх показників вдалося завдяки розблокуванню роботи українських чорноморських портів із серпня 2023 року та збільшенню портфеля замовлень на окатки. Так, за 9 місяців 2024 року завантаженість ГЗК компанії зросла до 52% від довоєнної потужності проти 32% за 9 місяців минулого року, а металургійні комбінати збільшили завантаженість до 75% від довоєнного рівня.

Попри наближення лінії фронту до Покровська, де тривають інтенсивні бої та масовані обстріли, підприємства Покровської вугільної групи продовжують працювати та забезпечувати активи компанії коксівним вугіллям. Через введення в експлуатацію додаткової лави, яка підвищила продуктивність видобутку та покращила якісні характеристики коксівного вугілля, "Метінвест" поступово збільшує виробництво вугільного концентрату. Керівництво групи уважно стежить за безпековою ситуацією та вживає всіх можливих заходів для мінімізації будь-яких потенційних негативних наслідків для "Метінвесту". Щоб подбати про родини шахтарів, компанія організовує евакуацію та розміщення сімей працівників у безпечніших регіонах.

Пріоритетом "Метінвесту" залишається турбота про співробітників. На всіх підприємствах групи в Україні є бомбосховища, укомплектовані для тривалого перебування людей. В укриттях є вода, їжа й ліки.

З 1 червня 2023 року "Метінвест" запровадив додаткову премію для співробітників виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Розмір премії може сягати 25% від окладу й навіть більше – залежно від виконання колективом підприємств встановлених перед ними командних завдань.

А з 1 травня 2024 року компанія підвищила заробітну плату працівникам виробничих і ремонтних підприємств в Україні. Група застосувала диференційований підхід до перегляду зарплат, а оклади були проіндексовані вище за прогнозований рівень інфляції.

Найголовніший фокус бізнесу у воєнний час – разом з усією країною працювати на перемогу, сплачуючи податки, підтримуючи армію та економіку й піклуючись про людей. Загалом з 2022 року по вересень 2024 року "Метінвест", з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, перерахував 50,3 млрд грн податків і зборів до бюджетів усіх рівнів в Україні. Це важливий внесок у підтримання економіки України та прифронтових регіонів.

Армія

Під час війни першочерговим пріоритетом "Метінвесту" є допомога Силам оборони України: на це спрямовано понад 4,4 млрд грн. Уся підтримка надається в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Продукцію постачають військовим безплатно, як внесок у захист українських міст. Особливу увагу приділяють підрозділам на півдні та сході країни, де розташовані підприємства "Метінвесту".

Однією з найважливіших розробок компанії є спеціальні мобільні укриття – сталеві "криївки", що встановлюються під землею. Життя військових на різних напрямках фронту вже захищає 651 укриття. Окрім того, на базі "криївок" "Метінвест" створює командні пункти. А восени цього року збудовано перший в Україні підземний шпиталь. Він укомплектований сучасним медичним обладнанням і може приймати понад 100 пацієнтів щодоби. Вартість проєкту – понад 20 млн грн.

Також компанія виготовила й передала Силам оборони 246 екранів для захисту бронетехніки від FPV-дронів, 61 "ловець ланцетів", 63 щити для фронтового транспорту, 23 протимінні трали. Сталь "Метінвесту" також використовується для виготовлення пластин для бронежилетів, протитанкових їжаків, мінібастіонів та мобільних автомобілів-багі, що слугують армії.

Ще у доробку "Метінвесту" – спільна з ЗСУ робота зі створення ліній оборони. Окрім залучення своїх фахівців, компанія надає матеріали та спецтехніку, щоб перешкодити просуванню ворога. На Донецькому та Запорізькому напрямках побудовано понад 200 км фортифікацій. Зокрема, оборонні споруди створені поблизу Покровська – однієї з найгарячіших точок передової.

"Метінвест" є одним із найбільших донорів армії серед приватних компаній, адже налагодив системне постачання на фронт техніки та обладнання. Українські воїни вже отримали 5 553 розвідувальні дрони, 2 003 тепловізори, 551 авто, зокрема й "швидкі", а для їхнього заправлення – 1,5 млн літрів пального. Компанія передала армії 31 500 аптечок і турнікетів, а також підтримує розвиток тактичної медицини в Україні у співпраці з благодійним фондом PULSE.

Суспільство

Від початку повномасштабної війни у 2022 році мобілізовано близько 9 000 співробітників "Метінвесту", включно зі спільними підприємствами. Це один із найбільших показників серед українських компаній. Частина ветеранів уже повернулася з фронту та стала до роботи в компанії. Щоб підтримати оборонців на шляху адаптації до цивільного життя, "Метінвест" впроваджує комплексну екосистему реінтеграції ветеранів. Вона будується на принципах відповідальності, системності та внутрішньої справедливості. Робота починається вже на етапі мобілізації працівників: їм допомагають підготуватися до служби та придбати необхідне спорядження, тримають зв’язок під час перебування на фронті та допомагають закривати основні потреби.

Компанія готова працевлаштовувати як колишніх працівників, так і найманих на ринку праці ветеранів. Для цього відкрито 4 тисячі вакансій на інженерно-технічні спеціальності. За потреби можна пройти навчання чи перекваліфікацію, здобути вищу освіту в гірничо-металургійному університеті "Метінвест Політехніка" на пільгових умовах. Ветеранам пропонують фізичну та психологічну реабілітацію коштом компанії, а колективи навчають взаємодії з демобілізованими колегами.

"Метінвест" підтримує створення просторів для ветеранів у регіонах своєї присутності. Зокрема, в Запоріжжі та Кривому Розі за сприяння компанії працює ініціатива "Вільні хвилі", завдяки якій військовослужбовці та ветерани війни можуть безплатно займатися плаванням. Також працює проєкт "Спілкуй. Ветеран" – платформа для відкритого діалогу між ветеранами та фахівцями з різних сфер.

Програма "Метінвесту" з підтримки ветеранів війни є однією з найкращих в Україні та визнана незалежними експертами. Зокрема, за підсумками міжнародної премії Reuters: Sustainability Awards 2024 компанія увійшла до першої вісімки фіналістів номінації "Розмаїття, рівність та інклюзія", в межах якої відзначено проєкт "Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів Метінвесту"

Для подолання дефіциту кадрів, частково зумовленого мобілізацією, "Метінвест" безплатно перенавчає працівників, щоб окрім основної професії вони здобули додатковий фах. Зокрема, компанія підтримує гендерну рівність та професійну адаптацію жінок, частка яких у найманні персоналу українських підприємств становить майже 30%. Вони поступово опановують спеціальності, які традиційно вважалися суто чоловічими. Наприклад, в "Метінвесті" з'явилася перша жіноча бригада на шахті в Покровську, яка керує складним обладнанням.

Ще одним пріоритетом "Метінвесту" в умовах війни є добробут співробітників, членів їхніх родин і мешканців міст присутності. У межах гуманітарної ініціативи "Рятуємо життя", заснованої на початку повномасштабного вторгнення, допомогу отримали 516 тисяч мирних громадян.

Завдяки донорам і партнерам в Україну доставлено орієнтовано 4 200 тонн продуктів, засобів особистої гігієни та речей першої потреби. Лікарні забезпечено медикаментами й обладнанням на 9,5 млн грн. Також серед важливих напрямів – фізичне та психологічне відновлення військовослужбовців і мирних жителів. Так, у межах програми з протезування, реабілітації та хірургії допомогу отримали 136 захисників і цивільних українців. А майже 2 670 постраждалих жінок і дітей змогли покращити своє ментальне здоров’я.

Щоб підтримати громади в регіонах присутності під час війни, "Метінвест" продовжує виконувати свої зобов’язання, закріплені в меморандумах про соціально-економічне партнерство.

Зокрема, цьогоріч "Метінвест" спрямував ресурси на реконструкцію амбулаторії, ремонт аварійних ділянок доріг, перекриття покрівель у дитсадку та гімназії та відновлення водопостачання для жителів Глеюватської громади на Дніпропетровщині. А в Кам’янському "Метінвест" допоміг зробити ремонт у найбільших медзакладах громади. Восени в місті відкрилися оновлене травматологічне відділення лікарні № 9 і клініко-діагностична лабораторія лікарні швидкої медичної допомоги.

Забезпечуючи роботу підприємств і допомагаючи країні в умовах війни, "Метінвест" водночас будує плани на майбутнє. Стратегічний напрям на перспективу – повоєнне відновлення України. Компанія вже представила "Сталеву мрію" – концепцію відбудови житла й соціальної інфраструктури. Крім того, "Метінвест" продовжує роботу з упровадження стратегії із зеленої трансформації підприємств.