"Метинвест" Ахметова останавливает работу на шахте, которая давала половину всех объемов добычи угля

Группа " Метинвест " Рината Ахметова приостановила работы на угольной площадке ЧАО "Шахтоуправление "Покровское" в селе Песчаное неподалеку от Покровска Донецкой области из-за приближающейся линии фронта и усиления обстрелов.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что предприятие обеспечивало примерно половину всех объемов добычи угля "Метинвеста" в Украине.

Как говорится в биржевом сообщении "Метинивеста", другие ключевые объекты компании продолжают работать.

Остановлена площадка шахты "Покровское" (ствол №3) и административный комплекс. Также "Метинвест" эвакуировал основной персонал и членов их семей.

"Решение о продолжении работы всех промышленных объектов будут приниматься с учетом складывающейся на фронте обстановки. Сейчас проводится оценка всех последствий приостановки работы угольного предприятия в Песчаном", — подчеркивают в "Метинвесте".

Отметим, шахтоуправление "Покровское" — единственное в Украине предприятие, добывающее коксующиеся угли, сейчас находится под угрозой оккупации. В этом случае металлургическим предприятиям придется импортировать кокс, что повысит себестоимость выплавки стали. Как следствие, производство стали в стране сократится с 7 до 2-3 млн тонн в год, говорят эксперты.

Подробнее о том, что значит для украинской экономики падение Покровска, читайте по ссылке.