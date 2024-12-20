Сталева віра у майбутнє: як "Метінвест" забезпечує стабільне наповнення місцевих і державного бюджетів

"Метінвест" упевнено доводить своє право на лідерство в українському ГМК. Попри війну та втрати компанія активно інвестує у розвиток виробництва, енергонезалежність та збереження кадрового потенціалу.

Дані YouControl свідчать про те, що попри втрати, завдані "Метінвесту" війною, компанія залишається у топі найбільших українських виробників та інвесторів. За підсумками першого півріччя 2024 року "Метінвест" збільшив прибуток майже у чотири рази, а виторг зріс на 20%. За січень-червень поточного року EBITDA групи зросла на 33%, до $650 млн, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За даними компанії, натепер вдається підтримувати завантаження металургійних підприємств на понад 50% потужностей: "Запоріжсталь" працює трьома доменними печами, що дає завантаження до 75%, тоді як "Каметсталь" працює двома з трьох печей — завантаженість на рівні 65%.

Ба більше, Покровська вугільна група разом із спільним підприємством Південний ГЗК працюють на 100%. Загалом консолідовані ГЗК групи на кінець першого півріччя були завантажені на 57% від довоєнного рівня.

Звісно, що сьогодні годі говорити про довоєнний рівень виробництва, адже через агресію рф втрачено великі металургійні підприємства групи. До початку повномасштабної війни "Метінвест" виробляв приблизно 14 млн т сталі. Нині обсяг виробництва скоротився до 5,5-6 млн т. Попри це "Метінвест" залишається лідером ГМК та одним із найбільших експортерів України. Сьогодні компанія експортує 61% виробленої сталі, а 39% продукції реалізує на ринку України.

Компанія залишається великим джерелом наповнення місцевих та державного бюджетів. Протягом першого півріччя 2024 року "Метінвест" сплатив 10 млрд грн податків, що у півтора раза більше, ніж роком раніше. Найбільші за обсягом бюджетні відрахування: плата за користування надрами (2,9 млрд грн), єдиний соціальний внесок (1,8 млрд грн) та податок на доходи фізичних осіб (1,7 млрд грн).

"Метінвест" від кінця червня 2024 року спрямував на допомогу Україні $209 млн, з яких на потреби армії пішло 57%.

Люди — головний актив

Натепер одним із найчутливіших для компанії викликів є загроза наближення фронту до Покровська, де компанія здійснює видобуток коксівного вугілля у Покровській вугільній групі. "Ми маємо гарантувати безпеку нашим робітникам, які працюють на шахті. "Метінвест" евакуює родини з дітьми наших співробітників, надає місця у санаторіях, — розповідає СЕО "Метінвесту" Юрій Риженков. — Добувна промисловість — це та сфера діяльності, у якій важко компенсувати втрату кваліфікованого досвідченого персоналу. У групі розуміють, що навіть за сценарію втрати шахт можна скористатися планом Б та експортувати сировину чи купувати її на внутрішньому рику. А от з людьми так не вийде".

За словами Риженкова, компанія стимулює робітників евакуюватися з Покровська на схід Дніпропетровської області, що дозволяє, з одного боку, вивезти працівників та їхні родини у відносно безпечне місце, а з іншого — продовжити роботу з видобутку вугілля вахтовим методом. Компанія вже будує модульні домівки у безпечних локаціях. За задумом там зможуть жити шахтарі, які готові працювати вахтовим методом, але не мають житла.

Водночас у компанії вірять у те, що ЗСУ зможуть відстояти Покровськ — будівельна техніка групи активно бере участь у будівництві укріплень та ритті траншей навколо міста.

І це не єдиний внесок групи в оборону України. Попри виробництво сховищ, оборонних конструкцій та захисту для військової техніки, компанія має один із найвищих у країні показників мобілізованих працівників. "Від початку війни було мобілізовано 9000 наших співробітників, а це 16% персоналу», — зазначає Риженков. І понад 600 працівників з підприємств "Метінвесту" уже віддали життя за Україну. За даними "Метінвесту", щомісяця з підприємств групи мобілізують від 100 до 170 співробітників.

Така ситуація змусила групу стати лідером щодо підтримки та адаптації ветеранів. Не дивно, що проєкт "Шлях героя: екосистема інтеграції ветеранів Метінвесту" отримав міжнародне визнання як комплексна програма з реінтеграції колишніх військових під час їхнього повернення на роботу. Програма дійсно дає результати — загалом уже понад 1 тис. ветеранів змогла повернутися до роботи на підприємствах групи, тоді як 8 тис. співробітників продовжують служити у ЗСУ.

Інвестиції у майбутнє

"Метінвест" входить до топ-3 приватних компаній-інвесторів країни. Загальний обсяг інвестицій у 2022-2023 роках з урахуванням спільних підприємств сягає понад 28,1 млрд грн.

Наведемо кілька прикладів внутрішніх інвестицій у розвиток.

Збереження виробництва коксівного вугілля

У 2022-2023 роках "Метінвест" інвестував у запуск нових лав із видобутку коксівного вугілля у Покровській вугільній групі, вкладав кошти у ремонти коксових батарей для збереження виробництва коксу на "Каметсталі". Від початку війни "Метінвест" вклав у Покровську вугільну групу понад $250 млн.

Власна генерація

"Метінвест" є найбільшим споживачем електроенергії в Україні. Підприємства групи споживають понад 550 МВт. Для порівняння: до війни з урахуванням маріупольських активів споживання сягало 1000 МВт.

Задля задоволення потреб в електроенергії компанія планує інвестувати понад $500 млн у нову генерацію. У компанії розглядають можливість будівництва власних потужностей, які могли б частково забезпечити підприємства. Звісно, не йдеться про 100%-ву незалежність від централізованої енергетики. Наразі розглядають варіанти, які могли б покрити від 10-15% до 50% споживання коштом власної генерації.

Наразі відбулося контрактування за $36 млн понад 30 МВт газотурбінних станцій, які до кінця року мають почати роботу на підприємствах групи. Раніше встановили потужності з генерації електроенергії на 50 МВт на випадок екстрених ситуацій.

Ремонт доменних печей

Кошти спрямовувалися групою також на ремонт доменних печей "Запоріжсталі" й "Каметсталі". Також інвестиції йшли у капітальний ремонт прокатних станів на "Запоріжсталі". Наразі задля збільшення обсягів виробництва потрібно капітально відремонтувати дві доменні печі, які стали на ремонт напередодні вторгнення. За оцінками компанії, вартість ремонту однієї печі може становити до $250 млн. Ймовірно, ці інвестиції "Метінвест" буде змушений відтермінувати до завершення війни.

Будівництво DRI/HBI модулів на ГЗК у Кривому Розі

Компанія розглядає можливість будівництва DRI/HBI модулів на ГЗК у Кривому Розі для виробництва високоякісної сировини для зеленої металургії як Європи, так згодом і України. Наразі компанія проводить техніко-економічне обґрунтування та розробляє проєкт робіт. За попередніми оцінками, вартість одного модуля DRI/HBI становить приблизно $1 млрд. З очевидних причин така масштабна та вартісна модернізація ГЗК стане можливою лише після закінчення війни.

Італійський актив

Останньою великою інвестицією "Метінвесту" стало будівництво заводу зеленої металургії в італійському місті Пйомбіно.

"Завдяки цьому проєкту українська металургія зможе стати важливим елементом економіки Європи, заклавши основу процвітання економіки України через податки, валютні надходження і створення робочих місць", — впевнені у "Метінвесті".

Йдеться про створення виробництва потужністю 2,7 млн т сталі на рік. Загальна вартість проєкту сягає €2,5 млрд, причому не менш ніж 70% цих коштів будуть залучені як кредити.

Початкова ідея побудови заводу у ЄС полягала в тому, щоб запустити прокатний завод, який мав би використовував сляби з "Азовсталі" для виробництва рулонів в Італії. На жаль, розв’язана рф війна завадила цим планам — після знищення маріупольського комбінату росіянами проєкт трансформувався у повноцінний металургійний комбінат.

Фактично цей проєкт дозволить напрацювали практичну базу для майбутньої реконструкції "Запоріжсталі" та "Каметсталі". Також важливо, що його запуск створить додатковий попит на сировину криворізьких ГЗК "Метінвесту".