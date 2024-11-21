Найбільший у Європі: Ахметов побудує сучасний завод із виробництва "зеленої" сталі в Італії

Група "Метінвест" Ріната Ахметова і Міністерство підприємств і виробництва Італії підписали декларацію про співпрацю, яке передбачає будівництво великого заводу з виробництва зеленої сталі в місті Пйомбіно. Проєкт оцінюється у 2,5 млрд євро.

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Про це повідомила пресслужба "Метінвесту".

Зазначається, що цей екологічно орієнтований проєкт є частиною зусиль Італії з відновлення сталеливарної промисловості.

Проєкт передбачає створення одного з найсучасніших заводів із виробництва зеленої сталі в Європі потужністю 2,7 млн тонн на рік. Завод використовуватиме технології на основі електродугових печей та вторинної сировини, зокрема брухту, чавуну та заліза прямого відновлення, що постачатимуться з України.

Наразі Італія імпортує близько 6 мільйонів тонн сталевої продукції, тому метою проєкту є зменшення залежності країни від імпорту та створення нових можливостей для працевлаштування в регіоні Пйомбіно. Будівництво планується розпочати на початку 2025 року, а виробництво сталі — наприкінці 2027 року.

Крім того, "Метінвест" запропонував міністру підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо визнати проєкт таким, що має національне стратегічне значення, що може прискорити процес його затвердження за участі Ради міністрів.

Повідомляється, що проєкт вартістю 2,5 млрд євро вже досяг певних успіхів. Італійське державне кредитно-експортне агентство SACE та провідні банки, зокрема Cassa Depositi e Prestiti, офіційно висловили зацікавленість у наданні фінансової підтримки. Також Адміністрація портової системи Північного Тірренського моря підтвердила відповідність проєкту своїм планам розвитку, а Metinvest-Adria досягла угоди з металургійною компанією JSW Steel Italia S.p.A. щодо забезпечення доступу до промислових зон.

Як зауважують в "Метінвест", програмну угоду планується підписати до початку 2025 року. Цей документ визначатиме конкретні дії, зокрема концесію на рекультивацію земель, контракти щодо розвитку, заходи з забезпечення зайнятості, ініціативи у сфері відновлюваної енергетики та покращення портової інфраструктури.

"Ця угода є важливим кроком до створення одного з найбільш сталих металургійних заводів у Європі. Проєкт допоможе зміцнити італійську металургійну промисловість і гірничодобувну галузь України, демонструючи потенціал міжнародної співпраці в сприянні сталому промисловому розвитку", — зазначив генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Раніше Риженков розповідав, що "Метінвест" уже має два заводи в Італії, але узяв на себе зобов'язання щодо будівництва нового, який вироблятиме в Пйомбіно так звану "зелену" сталь в межах програмної угоди з міністром економічного розвитку Італії.

"Ми планували побудувати завод в Італії задовго до вторгнення. Тоді ідея полягала у використанні напівфабрикатів із "Азовсталі" для подальшого перероблення в Італії. Зараз відомо, що "Азовсталі" більше немає, але ми маємо залізорудні підприємства в Україні з виробництва високоякісної залізної руди", - зауважував СЕО "Метінвесту".

На початку літа 2024 року українська металургійна група “Метінвест” вирішила призупинити виробництво на своєму заводі у Вероні та перевести працівників на часткову зайнятість. Рішення стало наслідком зростання конкуренції з дешевою російською сталью, який активно заповнює європейський ринок.