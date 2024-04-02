В "Метінвесті" розповіли, коли зможуть запустити новий завод в Італії

Якщо гірничо-металургійна група "Метінвест" встигне підписати програмну угоду з Італією до середини цього року, то зможе розпочати будівництво заводу в італійському Пйомбіно наприкінці 2024 року. Саме будівництво триватиме 2-3 роки.

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Про це розповів генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков в інтерв’ю La Repubblica, повідомляють у компанії.

За його словами, якщо все піде за планом, то новий завод запрацює в Італії у 2027 році.

Риженков розповів, що "Метінвест" уже має два заводи в Італії, але узяв на себе зобов'язання щодо будівництва нового, який вироблятиме в Пйомбіно так звану "зелену" сталь в межах програмної угоди з міністром економічного розвитку Італії. У компанії сподіваються завершити угоду протягом наступних трьох-чотирьох місяців, щоб мати чіткий план дій.

"Завод у Пйомбіно буде одним із найбільш технологічних та екологічних підприємств. Він стане пілотним проєктом для наших майбутніх інвестицій в Україні, коли ми зможемо там щось почати відбудовувати", - розповів він.

Риженков додав, що наразі Італія імпортує близько 6 мільйонів тонн сталевої продукції, але завдяки будівництву нового заводу "Метінвест" сподівається скоротити цей дефіцит.

"Ми планували побудувати завод в Італії задовго до вторгнення. Тоді ідея полягала у використанні напівфабрикатів із "Азовсталі" для подальшого перероблення в Італії. Зараз відомо, що "Азовсталі" більше немає, але ми маємо залізорудні підприємства в Україні з виробництва високоякісної залізної руди, що може використовуватися для виготовлення DRI/HBI (заліза прямого відновлення — ред.). Тому зараз ідея полягає в тому, щоб побудувати завод, який використовуватиме залізорудну сировину з України для виробництва сталі в Італії", - підкреслив СЕО "Метінвесту".

"Метінвест" у 2023 році скоротив виробництво сталі та чавуну на третину

Додамо, що "Метінвест" у 2023 році знизив виплавку сталі на 31% порівняно з 2022 роком - до 2,025 млн тонн. За рік виробництво чавуну знизилося на 36% - до 1,765 млн тонн, коксу - на 25%, до 1,241 млн тонн, зокрема товарного коксу зросло на 6% - до 859 тис. тонн.

Як розповідають в компанії, сьогодні українські підприємства групи, крім тих, що розташовані в Маріуполі й Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження, з огляду на фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні й економічні чинники.

Зауважимо, у зв'язку з початком широкомасштабної військової агресії РФ проти України з 24 лютого 2022 року "Метінвест" ухвалив рішення призупинити виробничу діяльність низки своїх підприємств у Маріуполі, Авдіївці та Запоріжжі, зокрема МК "Азовсталь", ММК ім. Ілліча, Авдіївського КХЗ і Запорізького КХЗ. Пізніше запорізькі підприємства групи відновили виробництво.

В ході повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.