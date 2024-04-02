"Супер-ГЗК": "Метінвест" Ахметова об’єднав комбінати у Кривому Розі

У "Метінвесті" впроваджують нову модель роботи криворізьких видобувних підприємств. З квітня 2024 року керувати Центральним, Інгулецьким та Північним гірничо-збагачувальними комбінатами буде єдиний адміністративно-управлінський центр.

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Про це повідомила пресслужба "Метінвест".

Зазначається, що у структурі операційної дирекції групи створено гірничовидобувний департамент.

Його очолив Ігор Тонєв, якого також призначили на посаду єдиного генерального директора трьох ГЗК. До цієї посади він із 2019 року очолював збутову компанію Метінвест-СМЦ, а в групі "Метінвест" працює з 2011 року.

Відтепер криворізькі видобувні підприємства матимуть єдину адміністративну команду та функціональних керівників.

Очікується, що впровадження нової моделі управління ГЗК, які від початку війни працюють з частковою завантаженістю, сприятиме підвищенню ефективності роботи підприємств, бо тепер процеси збагачення руди та виготовлення залізорудного концентрату поєднаються в спільний для всіх комбінатів технологічний ланцюжок.

"Також створення єдиного центру управління дасть змогу оптимізувати однакові бізнес-процеси підприємств та централізувати деякі сервісні функції. Це, в свою чергу, значно зменшить адміністративні витрати і підвищить економічну стійкість ГЗК", - підкреслили в "Метінвесті".

Планується, що в єдиному центрі управління кожен напрям роботи матиме одного функціонального директора й один відділ для всіх ГЗК: з виробництва, фінансів, закупівель тощо. Водночас кожен ГЗК збереже свій юридичний статус. Централізація управлінських функцій ГЗК торкнеться лише адміністративного персоналу, і жодним чином не вплине на працівників робітничих професій.

В компанії очікують, що всі перехідні процеси на підприємствах буде завершено протягом декількох місяців.

Ігор Тонєв. Фото:пресслужба "Метінвест"

"Головне завдання, яке сьогодні стоїть перед командою гірничо-збагачувального сегмента, – стійке підвищення операційної ефективності. Це дасть нам змогу за умов обмеженої завантаженості виробництва працювати з позитивним фінансовим результатом. Якщо раніше кожний ГЗК працював як окреме підприємство, то тепер ми об’єднуємося в одну велику команду. Це дає нам змогу ефективно перерозподіляти персонал між ГЗК для оперативного закриття дефіцитів та заміщення послуг сторонніх осіб, ділитися найкращими практиками та швидко їх впроваджувати", - прокоментував Ігор Тонєв.

"Метінвест" складається з видобувних і металургійних підприємств, розташованих в Україні, Європі та США. Його основними акціонерами є група "СКМ" (71,24%) бізнесмена Ріната Ахметова і "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно керують ним. ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

"Метінвест" у 2023 році скоротив виробництво сталі та чавуну на третину

Гірничо-металургійна група "Метінвест" бізнесмена Ріната Ахметова у 2023 році знизила виплавку сталі на 31% порівняно з 2022 роком - до 2,025 млн тонн.

За рік виробництво групою чавуну знизилося на 36% - до 1,765 млн тонн, коксу - на 25%, до 1,241 млн тонн, зокрема товарного коксу зросло на 6% - до 859 тис. тонн.

Як зауважують в компанії, сьогодні українські підприємства групи, крім тих, що розташовані в Маріуполі й Авдіївці, продовжують працювати з різним рівнем завантаження, з огляду на фактори безпеки, наявність персоналу, забезпечення електропостачання, а також логістичні й економічні чинники.