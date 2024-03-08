В 2024 році виплавка сталі в Україні складе 7-8 млн тонн, - експерти

У 2024 році українські металурги за прогнозами експертів зможуть збільшити виплавку сталі до 7-8 млн тонн проти 6,2 млн тонн у 2023.

За оцінкою старшого аналітика Dragon Capital Дениса Сакви наразі українські підприємства які залишились працювати мають можливість виплавляти 11-12 млн тонн сталі на рік. Таким чином минулорічний показник виплавки сталі в Україні у 6,3 млн тонн становить трохи більше за половину цих потужностей.

"Минулого року підприємства "Метінвест" працювали близько до повної завантаженості. Так "Каметсталь" працювала двома доменними печами з трьох, а "Запоріжсталь" трьома печами з чотирьох. Потенціал до нарощування виробництва у них підприємств невеликих в межах 25-30%. Виробництво "Інтерпайпа" торік склало 800 тис. тонн при довоєнному показнику в 1 млн тонн, тож потенціал до зростання також є обмеженим. Єдиним підприємством яке зараз може суттєво наростити виробництво є "Арселор Міттал Кривий Ріг", які торік виплавили 1 млн тонн сталі, хоча можуть виплавити 5 млн тонн", - говорить Саква.

На думку експерта збільшення виплавки сталі стимулюватиме відкриття морської логістики, яке дозволить українським металургам повернути свої старі ринки збуту на Близькому сході та в Північній Африці. Крім цього очікується зростання споживання сталі в Європейському союзі який став основним ринком збуту для українського металу після початку повномасштабної війни.

Україна втратила значну частину металургії

Після початку повномасштабної війни Україна втратила два великих металургійних заводи ММК ім. Ілліча та "Азовсталь", які виплавляли 40% сталі в країні, але були зруйновані в ході боїв за Маріуполь.

Тим часом заводи, які залишилися працювати були змушені знизити завантаження через закриття морських постів, що викликало проблеми зі збутом продукції. Металургійні компанії були вимушені переорієнтуватись на залізничну логістику, та відвантажувати продукцію в країни ЄС.

Лише на початку осені 2023 року з портів "Одеса" та "Південний" вийшли перші судна з продукцією українських металургів та гірників, що фактично означало завершення морської блокади для української металургії.

У 2023 році українськими металургійними підприємствами вироблено 5,37 млн т металопрокату, що становить 100,4% відносно аналогічного періоду 2022 року. За минулий рік українські металурги суттєво наростили поставки на внутрішній ринок, але скоротили експорт.

Про нагальні проблеми української металургії, можливості галузі у 2024 році та стан ринку металопродукції читайте в статті Delo.ua "Сталевий коридор працює. Чи зможе українська металургія наростити виробництво у 2024 році".