В 2024 году выплавка стали в Украине составит 7-8 млн. тонн, - эксперты

В 2024 году украинские металлурги по прогнозам экспертов смогут увеличить выплавку стали до 7-8 млн. тонн против 6,2 млн. тонн в 2023 году.

По оценке старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы в настоящее время оставшиеся украинские предприятия имеют возможность выплавлять 11-12 млн тонн стали в год. Таким образом, прошлогодний показатель выплавки стали в Украине в 6,3 млн тонн составляет чуть более половины этих мощностей.

"В прошлом году предприятия "Метинвест" работали близко к полной загруженности. Так "Каметсталь" работала двумя доменными печами из трех, а "Запорожсталь" тремя печами из четырех. Потенциал к наращиванию производства у них предприятий небольших в пределах 25-30%. Интерпайпа" в прошлом году составило 800 тыс. тонн при довоенном показателе в 1 млн тонн, поэтому потенциал к росту также ограничен. Единственным предприятием, которое сейчас может существенно нарастить производство, являются "Арселор Миттал Кривой Рог", которые в прошлом году выплавили 1 млн тонн стали, хотя могут выплавить 5 млн тонн", – говорит Саква.

Увеличение выплавки стали будет стимулировать открытие морской логистики, которое позволит украинским металлургам вернуть свои старые рынки сбыта на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме этого, ожидается рост потребления стали в Европейском союзе, который стал основным рынком сбыта для украинского металла после начала полномасштабной войны.

Украина потеряла значительную часть металлургии

После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.

Между тем оставшиеся работать заводы вынуждены были снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.

Только в начале осени 2023 из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.

В 2023 году в странских металлургических предприятиях произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.

О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году" .