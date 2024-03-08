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В 2024 году выплавка стали в Украине составит 7-8 млн. тонн, - эксперты
В 2024 году украинские металлурги по прогнозам экспертов смогут увеличить выплавку стали до 7-8 млн. тонн против 6,2 млн. тонн в 2023 году.
По оценке старшего аналитика Dragon Capital Дениса Саквы в настоящее время оставшиеся украинские предприятия имеют возможность выплавлять 11-12 млн тонн стали в год. Таким образом, прошлогодний показатель выплавки стали в Украине в 6,3 млн тонн составляет чуть более половины этих мощностей.
"В прошлом году предприятия "Метинвест" работали близко к полной загруженности. Так "Каметсталь" работала двумя доменными печами из трех, а "Запорожсталь" тремя печами из четырех. Потенциал к наращиванию производства у них предприятий небольших в пределах 25-30%. Интерпайпа" в прошлом году составило 800 тыс. тонн при довоенном показателе в 1 млн тонн, поэтому потенциал к росту также ограничен. Единственным предприятием, которое сейчас может существенно нарастить производство, являются "Арселор Миттал Кривой Рог", которые в прошлом году выплавили 1 млн тонн стали, хотя могут выплавить 5 млн тонн", – говорит Саква.
Увеличение выплавки стали будет стимулировать открытие морской логистики, которое позволит украинским металлургам вернуть свои старые рынки сбыта на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Кроме этого, ожидается рост потребления стали в Европейском союзе, который стал основным рынком сбыта для украинского металла после начала полномасштабной войны.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Украина потеряла значительную часть металлургии
После начала полномасштабной войны Украина потеряла два крупных металлургических завода ММК им. Ильича и "Азовсталь", которые выплавляли 40% стали в стране, но были разрушены в ходе боев за Мариуполь.
Между тем оставшиеся работать заводы вынуждены были снизить загрузку из-за закрытия морских постов, что вызвало проблемы со сбытом продукции. Металлургические компании были вынуждены переориентироваться на железнодорожную логистику и отгружать продукцию в страны ЕС.
Только в начале осени 2023 из портов "Одесса" и "Южный" вышли первые суда с продукцией украинских металлургов и горняков, что фактически означало завершение морской блокады для украинской металлургии.
В 2023 году в странских металлургических предприятиях произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года. В прошлом году украинские металлурги существенно нарастили поставки на внутренний рынок, но сократили экспорт.
О насущных проблемах украинской металлургии, возможностях отрасли в 2024 году и состоянии рынка металлопродукции читайте в статье Delo.ua "Стальной коридор работает. Сможет ли украинская металлургия нарастить производство в 2024 году" .