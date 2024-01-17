Металлурги увеличили поставки металлопроката на внутренний рынок, но сократили экспорт

В январе-декабре 2023 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 5,37 млн т металлопроката, что составляет 100,4% по отношению к аналогичному периоду 2022 года.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрметаллургпром".

Отмечается, что из этого количества металлопродукции экспортировано порядка 2,99 млн. т, или 55,6%.

В аналогичном периоде 2022 г. доля экспорта составила 81,7% (4,37 млн т при общем производстве металлопроката 5,35 млн т).

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках за 12 месяцев 2023 года составляет 40,30%, что заметно ниже показателя аналогичного периода 2022 года (43,45%).

Кроме того, удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 12 месяцев 2023 года также заметно выше показателя января-декабря 2022 года (40,41% и 36,34% соответственно). Доля сортового проката сравнима с показателем за 12 месяцев 2023 г. (19,53% в 2023 г. против 20,21% в 2022 г.).

Как отмечают в "Укрметаллургпроме", в январе-декабре 2023 года емкость внутреннего рынка составила 3505,6 тыс. т металлопроката, из которых 1118,6 тыс. т или 31,91% приходится на импорт.

"В аналогичном периоде 2022 г. емкость внутреннего рынка была 1598,6 тыс. т, из которых 621,6 тыс. т или 38,88% импортировано. Таким образом, за 12 месяцев 2023 г. наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка относительно января- ноября 2020 г. на 119,29%, с одновременным сокращением доли импортной составляющей на 6,98%", - подчеркнули в "Укрметаллургпроме".

Там добавляют, что структура импорта в январе-декабре 2023 г. по-прежнему характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (76,08% и 23,87% соответственно). В аналогичном периоде 2022 г. доминирование плоского проката над сортовым также было значительным (соответственно, 68,69% и 30,41%).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-декабре 2023 стали страны Европейского союза (82,0%) и другой Европы (7,5%).

Среди металлургических импортеров за 12 месяцев 2023 г. первое место занимают другие страны Европы (42,4%), на втором ЕС-27 (37,3%), на третьем – страны Азии (18,2%).

Напомним, за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года горно-металлургическая группа Рината Ахметова "Метинвест" сократила производство стали на 43%. Главной причиной стала потеря группой ключевых предприятий в Донецкой области, а также вынужденная остановка ряда других предприятий.