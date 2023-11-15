За 9 месяцев производство стали "Метинвеста" упало почти в два раза

За 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года горно-металлургическая группа Рината Ахметова "Метинвест" сократила производство стали на 43%. Главной причиной стала потеря группой ключевых предприятий в Донецкой области, а также вынужденная остановка ряда других предприятий. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года "Метинвест" сократил производство стали на 43% или на 1,137 млн. тонн до 1,531 млн. тонн. Производство чугуна на предприятиях группы за 9 месяцев 2023 года снизилось на 46% или на 1,129 млн. тонн до 1,34 млн. тонн.

В третьем квартале 2023 года по сравнению со вторым кварталом "Метинвест сократил" производство чугуна на 10% и стали на 8% до 425 и 499 тыс. тонн соответственно. В компании объясняют квартальное сокращение выпуска чугуна остановкой на плановый капитальный ремонт доменной печи №1 на заводе "Каметсталь".

За 9 месяцев группа также снизила производство полуфабрикатов на 26% до 657 тыс. тонн главным образом из-за потери заводов в Мариуполе с конца февраля 2022 года. В компании отмечают, что остановку производства товарной заготовки на мариупольских предприятиях удалось частично компенсировать увеличением производства на Каметстале.

Также "Метинвест" снизил производство готовой продукции на 26% до 1,728 млн. тонн. В частности, производство плоского проката снизилось на 44% до 867 тыс. тонн из-за снижения портфеля заказов на перекатных заводах в Италии и Ирландии, а производство длинного проката увеличилось на 9% до 881 тыс. тонн из-за увеличения портфеля заказов на арматуру.

Выпуск железорудного концентрата "Метинвест" за 9 месяцев снизил на 23% до 7,513 млн. тонн, а за третий квартал 2023 года по сравнению с предыдущим кварталом выпуск концентрата увеличился на 13% до 2,766 млн. тонн.

В компании отмечают, что сегодня украинские предприятия группы, кроме тех, которые расположены в Мариуполе и Авдеевке, продолжают работать с разным уровнем загрузки, учитывая факторы безопасности, наличие электроснабжения, а также логистические и экономические факторы.

Разрушение заводов и потеря моря

В результате российской вооруженной агрессии в феврале 2022 года группа "Метинвест" потеряла мариупольские заводы ММК им. Ильича и Азовсталь, которые до полномасштабной войны обеспечивали выплавку около 40% всей стали в стране. В собственности компании остаются завод "Запорожсталь", который также контролируется "Метинвестом", находится относительно близко к линии фронта, а также "Каметсталь" на Днепропетровщине. Кроме этого, "Метинвест" горнорудные предприятия возле Кривого Рога, угольные предприятия в Покровске, а также ряд металлургических и угольных предприятий в Италии, Болгарии, Великобритании и США.

В течение 2022 и большей части 2023 ключевой проблемой металлургического холдинга были обстрелы предприятий, а также потеря возможности отгружать свою продукцию морем. Из-за последнего горные и металлургические предприятия были вынуждены работать с пониженной мощностью и средней загрузкой в 15-20%, а страна недополучала валютную выручку на общую сумму в 1 млрд долларов в год .

В конце июля 2023 г. Россия вышла по гуманитарной инициативе, позволявшей организовать относительно безопасную транспортировку зерна и продовольствия из украинских портов черного моря, однако исключала возможность отгрузки железной руды и металлопродукции. Кроме этого, страна агрессор начала атаковать портовую инфраструктуру Украины в Одесской области.

В ответ на это в августе Украина организовала временные маршруты для двигающихся с гражданских судов или в Черноморские порты Украины. К началу ноября этими маршрутами воспользовалось 91 судно и было экспортировано морем 3,3 млн тонн, агро- и металлопродукции .

Напомним, ранее группа "Метинвест" провела детальный анализ причиненного компании ущерба в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, оценив суммарный ущерб и повреждение активов в 3,542 миллиарда долларов, которые будут истребованы от России как агрессора.