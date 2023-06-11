У "Метінвесті" підрахували суму збитків від вторгнення РФ в Україну: гроші витребують з РФ

Гірничо-металургійна група "Метінвест" провела детальний аналіз завданої компанії шкоди внаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україну, оцінивши сумарні збитки та пошкодження активів у 3,542 мільярда доларів, які будуть витребовані від Росії як агресора.

Як передає "Інтерфакс-Україна", про це свідчать дані, представлені в презентації "Метінвесту" на 14-й щорічній конференції J.P. Morgan на тему глобальних ринків, що розвиваються.

Так, знецінення об'єктів нерухомості та обладнання, а також нематеріальних ресурсів групи внаслідок російської агресії призвело до втрати 1,414 мільярда доларів прибутку, а збитки для сукупного доходу становили 1,154 мільярда доларів. У свою чергу знецінення запасів та змінного обладнання внаслідок війни оцінюється у 622 мільйони доларів.

Збитки резервів та переоцінка активів та зобов'язань, знецінення об'єктів нерухомості та обладнання в інших містах України сумарно оцінюються у 257 мільйонів доларів, а збитки від знецінення там запасів та змінного обладнання – у 43 мільйони доларів. Через деконсолідацію дочірніх компаній, розташованих у Росії та Білорусі, "Метінвест" втратив ще 52 мільйони доларів.

При цьому наголошується, що наразі неможливо продовжувати у короткостроковій перспективі нормальну виробничу діяльність суб'єктів, активи яких перебувають на тимчасово окупованій території ("Азовсталь", Маріупольський металургійний комбінат імена Ілліча, Маріупольський ремонтно-механічний завод та інші).

"Метінвест" нарахував резерв під знецінення матеріальних активів дочірніх компаній, розташованих на непідконтрольних Україні територіях, які сильно постраждали від бойових дій, із фізичними ушкодженнями. Група також провела деконсолідацію "Метінвест Євразія" та "Метінвест Дистриб'юшн", її трейдери в Росії та Білорусі припинили діяльність у цих країнах з подальшим запуском ліквідації своїх дочірніх компаній, розташованих там", - констатується у презентації.

Разом з тим група, як і раніше, має права на ці активи і розраховує отримати компенсацію за пошкоджені та окуповані активи через міжнародні суди, зокрема, підприємства компанії подали позови проти РФ до Європейського суду з прав людини, вимагаючи повної компенсації за шкоду, заподіяну її агресією активам та бізнесу "Метінвесту".

Зазначимо при цьому, що ще у грудні 2022 року Господарський суд Запорізької області відкрив справи про банкрутство "Азовсталі" та ММК імені Ілліча .