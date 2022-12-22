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Суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі"
Господарський суд Запорізької області 21 грудня відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", що входить у групу "Метінвест" бізнесменів Ріната Ахметова та Вадима Новинського.
Про це свідчить інформація, опублікована в реєстрі YouControl.
Протягом тридцяти днів з 21 грудня кредитори мають право подати вимоги до боржника. YouControl офіційно оприлюднив повідомлення на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області у справі № 908/2252/22, що підписав суддя Ніколаєнко.
Саме в цьому повідомленні не вказали причини банкрутства. Проте суд також відкрив провадження у справі про банкрутство Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, що входить до складу холдингу “Метінвест”.Підписуйтеся на наш YouTube канал
По цій справі серед причин банкрутства вказуються захоплення та руйнування єдиного майнового комплексу ММК ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі та, як наслідок, неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед Авдіївським коксохімом.
Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" подала позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну її майну та власності групи в Маріуполі (ММК імені Ілліча та "Азовсталь") та на інших територіях України з 24 лютого.
Співвласник "Метінвесту" Ахметов від свого імені також подав до ЄСПЛ позов проти Росії. Бізнесмен заявляв, що підприємства, що входять до його інвестгрупи SCM (зокрема, це й металургійний бізнес), "однозначно подадуть позови до РФ в у всі міжнародні та національні інстанції".