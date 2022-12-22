Суд відкрив справу про банкрутство "Азовсталі"

Господарський суд Запорізької області 21 грудня відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ "Металургійний комбінат "Азовсталь", що входить у групу "Метінвест" бізнесменів Ріната Ахметова та Вадима Новинського.

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Про це свідчить інформація, опублікована в реєстрі YouControl.

Протягом тридцяти днів з 21 грудня кредитори мають право подати вимоги до боржника. YouControl офіційно оприлюднив повідомлення на підставі ухвали Господарського суду Запорізької області у справі № 908/2252/22, що підписав суддя Ніколаєнко.

Саме в цьому повідомленні не вказали причини банкрутства. Проте суд також відкрив провадження у справі про банкрутство Маріупольського металургійного комбінату ім. Ілліча, що входить до складу холдингу “Метінвест”.

По цій справі серед причин банкрутства вказуються захоплення та руйнування єдиного майнового комплексу ММК ім. Ілліча в окупованому РФ Маріуполі та, як наслідок, неплатоспроможність, неможливість виконання грошових зобов'язань перед кредиторами, зокрема перед Авдіївським коксохімом.

Нагадаємо, раніше компанія "Метінвест" подала позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну її майну та власності групи в Маріуполі (ММК імені Ілліча та "Азовсталь") та на інших територіях України з 24 лютого.

Співвласник "Метінвесту" Ахметов від свого імені також подав до ЄСПЛ позов проти Росії. Бізнесмен заявляв, що підприємства, що входять до його інвестгрупи SCM (зокрема, це й металургійний бізнес), "однозначно подадуть позови до РФ в у всі міжнародні та національні інстанції".