Суд открыл дело о банкротстве "Азовстали"

Хозяйственный суд Запорожской области 21 декабря открыл производство по делу о банкротстве ЧАО "Металлургический комбинат "Азовсталь", входящее в группу "Метинвест" бизнесменов Рината Ахметова и Вадима Новинского.

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Об этом свидетельствует информация, опубликованная в реестре YouControl.

В течение тридцати дней с 21 декабря кредиторы имеют право предъявить требования к должнику. YouControl официально обнародовал сообщение на основании определения Хозяйственного суда Запорожской области по делу №908/2252/22, подписанного судьей Николаенко.

Именно в этом сообщении не указали причины банкротства. Однако суд также открыл производство по делу о банкротстве Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, входящего в состав холдинга "Метинвест".

По этому делу среди причин банкротства указываются захваты и разрушения единого имущественного комплекса ММК им. Ильича в оккупированном РФ Мариуполе и, как следствие, неплатежеспособность, невозможность выполнения денежных обязательств перед кредиторами, в частности, перед Авдеевским коксохимом.

Напомним, ранее компания "Метинвест" подала иски в Европейский суд по правам человека против России за вред, причиненный ее имуществу и собственности группы в Мариуполе (ММК имени Ильича и "Азовсталь") и других территориях Украины с 24 февраля.

Совладелец "Метинвеста" Ахметов от своего имени также подал в ЕСПЧ иск против России. Бизнесмен заявлял, что предприятия, входящие в его инвестгруппу SCM (в частности, это и металлургический бизнес), "однозначно подадут иски против РФ во все международные и национальные инстанции".