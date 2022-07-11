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SCM Ахметова будет бороться с РФ за компенсации до последнего
Предприятия крупнейшей инвестиционной группы в Украине SCM олигарха Рината Ахметова потребуют от РФ компенсации за разрушенные из-за военной агрессии активы во всех возможных международных и национальных инстанциях, о чем сообщил сам олигарх в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.
"Мы однозначно подаем иски к России – во всех международных и национальных инстанциях – и будем требовать должной компенсации всех убытков и утраченного бизнеса", – подчеркнул Ахметов.
Вместе с тем, предприятия SCM пытаются прекратить похищение Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.
"Просто сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и дерзкое нарушение международного права", – добавил он.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В конце июня Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время непровоцированной военной агрессии России против Украины.