SCM Ахметова будет бороться с РФ за компенсации до последнего

Предприятия крупнейшей инвестиционной группы в Украине SCM олигарха Рината Ахметова потребуют от РФ компенсации за разрушенные из-за военной агрессии активы во всех возможных международных и национальных инстанциях, о чем сообщил сам олигарх в интервью немецкому изданию Tagesspiegel.

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"Мы однозначно подаем иски к России – во всех международных и национальных инстанциях – и будем требовать должной компенсации всех убытков и утраченного бизнеса", – подчеркнул Ахметов.

Вместе с тем, предприятия SCM пытаются прекратить похищение Россией украинских товаров, в частности металлургической продукции из захваченного российскими войсками Мариуполя.

"Просто сейчас РФ цинично загружает на свои корабли украинскую сталь в Мариуполе. Это грабеж и дерзкое нарушение международного права", – добавил он.

В конце июня Ринат Ахметов подал иск против России в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) о компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время непровоцированной военной агрессии России против Украины.