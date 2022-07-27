Сколько денег потерял Ахметов из-за войны

За пять месяцев полномасштабной войны состояние бизнесмена Рината Ахметова уменьшилось на 64%, но он все еще остается самым богатым человеком в Украине. Об этом сообщает издание Forbes.

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До 24 февраля Ахметов владел активами на сумму $13,7 млрд, в июле — всего на $4,9 млрд. Наибольший доход бизнесмен получал от компании "Метинвест", из-за войны потерявшей 2/3 бизнеса.

Его энергетический холдинг ДТЭК хотя и не получил серьезных материальных разрушений, однако потерял 20% выручки из-за войны. Основная причина падения доходов – снижение спроса на электроэнергию на 30-40%. Сейчас ДТЭК оценивают в $580 млн.

Следующими по уровню доходов среди активов Ахметова идут частная и коммерческая недвижимость ($650 млн), ПУМБ ($250 млн) и транспортная компания "Лемтранс" ($225 млн).

Бизнесмен не подает имущественные декларации, поэтому трудно оценить, какую сумму он держит наличными, однако учитывая предварительные выплаты дивидендов эта сумма может составить $300 млн.

Кроме того, элитный транспорт Ахметова оценивают в $160 млн, футбольный клуб "Шахтер" - в $150 млн.

Недавно компания SCM Ахметова вышла из медийного бизнеса. При этом бизнесмен не продал его, а передал государству. Впоследствии выяснилось, что Ахметов избавился сразу от двух критериев олигарха после сложения его бизнес-партнером Вадимом Новинским депутатского мандата и выхода группы SCM из медийного бизнеса, а потому уже не попадает в их реестр.