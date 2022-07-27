Скільки грошей втратив Ахметов через війну

За п'ять місяців повномасштабної війни статки бізнесмена Ріната Ахметова зменшились на 64%, але він все ще лишається найбагатшою людиною в Україні. Про це повідомляє видання Forbes.

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До 24 лютого Ахметов володів активами на суму $13,7 млрд, у липні — лише на $4,9 млрд. Найбільший дохід бізнесмен отримував від компанії "Метінвест", яка через війну втратила 2/3 бізнесу.

Його енергетичний холдинг ДТЕК хоча і не зазнав серйозних матеріальних руйнувань, проте втратив 20% виручки через війну. Основа причина падіння доходів — зниження попиту на електроенергію на 30-40%. Зараз ДТЕК оцінюють в $580 млн.

Наступними за рівнем доходів серед активів Ахметова ідуть приватна та комерційна нерухомість ($650 млн), ПУМБ ($250 млн) і транспортна компанія "Лемтранс" ($225 млн).

Бізнесмен не подає майнових декларацій, тому важко оцінити, яку суму він тримає в готівці, однак з огляду на попередні виплати дивідендів ця сума може становити $300 млн.

Крім того, елітний транспорт Ахметова оцінюють в $160 млн, футбольний клуб "Шахтар" — в $150 млн.

Нещодавно компанія SCM Ахметова вийшла із медійного бізнесу. При цьому бізнесмен не продав її, а передав державі. Згодом з'ясувалося, що Ахметов позбавився одразу двох критеріїв олігарха після складання його бізнес-партнером Вадимом Новинським депутатського мандата та виходу групи SCM з медійного бізнесу, а тому вже не потрапляє до їхнього реєстру.