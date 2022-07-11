Компанія SCM Ріната Ахметова виходить із медійного бізнесу

Олігарх Ахметов передає державі свій медіабізнес.

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Про це йдеться в заяві засновника та акціонера SCM Ріната Ахметова, оприлюдненій на сайті компанії.

"Я ухвалив вимушене рішення про вихід моєї інвестиційної компанії SCM з медійного бізнесу. Цьої тижня Медіа Група Україна відмовиться на користь держави від усіх ефірних та спутникових телевізійних ліцензій наших каналів і від ліцензій наших друкованих медіа в Україні. Ми також припинимо діяльність онлайн-медіа МДУ", - заявив Ахметов.

За його словами, таке рішення зумовлене набранням чинності законом "Про запобігання загрозам національній безпеці, пов'язаним із надмірним впливом осіб, які мають значний економічний та політичний вагу в громадській житті (олігархів)".

"Як найбільший приватний інвестор в економіку України я неодноразово казав, що не був, не є й не буду олігархом. Короткий шестимісячний термін, визначений законом для продажу медіаактивів, і російська воєнна агресія проти України не дають можливості компанії SCM продати медіабізнес на ринкових умовах", – зазначив він.

До Медіа Групи Україна входять:

Телеканал "Україна". Телеканал НЛО TV.

Телеканал Індиго TV.

Телеканали "Футбол 1/2/3".

Телеканал "Україна 24".

Регіональний "34 телеканал".

Оператор супутниковго мовлення Xtra TV.

ОТТ-платформа OLL.TV.

Міжнародні канали Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2.

Продакшн-компанії "Теле Про", "Допоможемо ТБ".

Медіа-агенція повного циклу "Медіа Партнерство Баінг".

Сайт segodnya.ua.

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Нагадаємо, що у листопаді 2021 року Володимир Зеленський підписав закон про олігархів. Законом встановлюються чіткі критерії для визначення олігархів та вимоги до прозорості контактів політичних діячів та посадових осіб із олігархами або їх представниками.