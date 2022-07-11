Компания SCM Рината Ахметова выходит из медийного бизнеса

Олигарх Ахметов передает государству свой медиа-бизнес.

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Об этом говорится в заявлении основателя и акционера SCM Рината Ахметова, обнародованном на сайте компании.

"Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства от всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ", – заявил Ахметов.

По его словам, такое решение обусловлено вступлением в силу закона "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)".

"Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не дают возможности компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях", – отметил он.

В Медиа Группу Украина входят:

Телеканал "Украина". Телеканал НЛО ТВ.

Телеканал "Индиго TV".

Телеканалы "Футбол 1/2/3".

Телеканал "Украина 24".

Региональный "34 телеканал".

Оператор спутниковой речи Xtra TV.

ОТТ-платформа OLL.TV.

Международные каналы Ukraine 1, Ukriane 2, NLO TV 2.

Продакшн-компании "Теле О", "Поможем ТВ".

Медиа-агентство полного цикла "Медиа Партнерство Баинг".

Сайт segodnya.ua.

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Напомним, что в ноябре 2021 года Владимир Зеленский подписал закон об олигархах. Законом устанавливаются четкие критерии определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.