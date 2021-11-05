Владимир Зеленский подписал закон об олигархах

Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой антиолигархический закон.

Об этом сообщает Офис президента.

"Президент Украины Владимир Зеленский безотлагательно подписал принятый Верховной Радой Закон № 1780 — ІХ "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархов)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что документ направлен для официального опубликования.

Сообщается, что документ был разработан на выполнение ключевой задачи государственной политики, а именно: обеспечение реальной трансформации государства в интересах всего общества и реализации стратегического курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.

"Во всех успешных странах Европы нет такой ветви власти, как олигархи. Государства там работают в интересах своих граждан, а не кучки богатейших. Именно за такие изменения для Украины проголосовали наши граждане в 2019 году", — отметил Зеленский.

В ОПУ сообщают, что антиолигархический закон обеспечивает правовые рамки для отделения крупного бизнеса от политической борьбы и для ограничения деструктивного влияния привилегированных (олигархических) интересов на экономическую жизнь Украины.

Устанавливаются четкие критерии для определения олигархов и требования к прозрачности контактов политических деятелей и должностных лиц с олигархами или их представителями.

В частности, лицом, имеющим значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигархом), будет считаться физическое лицо, одновременно соответствующее по меньшей мере трем из следующих признаков:

1) Участвует в политической жизни;

2) Оказывает значительное влияние на средства массовой информации;

3) Является конечным бенефициарным собственником субъекта хозяйствования, который после дня введения в действие этого закона является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на рынке в соответствии с Законом Украины "О защите экономической конкуренции" и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает такое положение;

4) Подтвержденная стоимость активов лица и субъектов хозяйствования, бенефициаром которых он является, превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года.

Обязанность представления декларации о контактах с олигархами или их представителями будет распространяться на всех должностных лиц, от решений которых зависят судьба общества или государственные решения.

Кроме того, закон дает крупному бизнесу достаточное время для адаптации и отказа от практик старой олигархической системы. После публикации документа начинается отсчет 6-месячного срока для полноценного введения его норм в действие.

Глава государства напомнил, что принятию антиолигархического закона оказывали сопротивление десятки влиятельных лиц, зависящих от олигархов.

"Сопротивление было. Дальше будет еще больше сопротивления от тех, кто заработал миллиарды на государстве. Но другого варианта, кроме демонтажа олигархической системы, быть не может. Без этого просто невозможно победить бедность в Украине и полноценно присоединиться к европейскому сообществу", — отметил Зеленский.

Напомним, что законопроект №5599 был принят во втором чтении и в целом Верховной Радой 23 сентября.

По данным СНБО, на сегодняшний день в Реестр олигархов могут попасть 13 бизнесменов. По информации члена наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергея Лещенко, это Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Виктор Пинчук, Сергей Левочкин, Виктор Медведчук, Вадим Новинский и Константин Жеваго. Кроме того, в этот список, по информации Лещенко, также попадают собственник агрохолдинга UkrLandFarming Олег Бахматюк, акционер агрохолдинга "Мироновский хлебопродукт" Юрий Косюк, а также владельцы сети строительных гипермаркетов "Эпицентр" Александр и Галина Гереги.