Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа, - заявление

Бизнесмен Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа, соответствующее заявление уже направлено на рассмотрение Верховной Рады. Заявление политика было опубликовано на его странице в Facebook.

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"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных Храмов", - пишет Новинский в своем посте.

Особое внимание будет уделяться проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.

В заявлении отмечено, что за время каденции Вадим Новинский работал вместе с властями Мариуполя над тем, чтобы город стал одним из центров роста в Украине.

"Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс", - уверен Новинский.

Напомним, Вадим Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).