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Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа, - заявление
Бизнесмен Вадим Новинский принял решение сложить полномочия нардепа, соответствующее заявление уже направлено на рассмотрение Верховной Рады. Заявление политика было опубликовано на его странице в Facebook.
"Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных Храмов", - пишет Новинский в своем посте.
Особое внимание будет уделяться проектам послевоенного экономического возрождения Украины как страны индустриальной, высокотехнологичной и высокообразованной.
В заявлении отмечено, что за время каденции Вадим Новинский работал вместе с властями Мариуполя над тем, чтобы город стал одним из центров роста в Украине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Это был настоящий образец того, каким мог бы стать весь мирный Донбасс", - уверен Новинский.
Напомним, Вадим Новинский в 2019 году был избран народным депутатом Украины по 57 округу в Донецкой области (Мариуполь).