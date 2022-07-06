Вадим Новинський ухвалив рішення скласти повноваження нардепа, - заява

Бізнесмен Вадим Новинський ухвалив рішення скласти повноваження нардепа, відповідну заяву вже направлено на розгляд Верховної Ради. Заява політика була опублікована на його сторінці у Facebook.

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"Я прийняв рішення скласти повноваження народного депутата України та зосередитись на гуманітарних проектах, на розвитку національної економіки, служінні Української Православної Церкви та на відновленні зруйнованих Храмів", - пише Новинський у своєму посту.

Особлива увага приділятиметься проектам повоєнного економічного відродження України як країни індустріальної, високотехнологічної та високоосвіченої.

У заяві зазначено, що за час каденції Вадим Новинський працював разом із владою Маріуполя над тим, щоб місто стало одним із центрів зростання в Україні.

"Це був справжній зразок того, яким міг би стати весь мирний Донбас", - упевнений Новинський.

Нагадаємо, Вадим Новинський у 2019 році був обраний народним депутатом України з 57 округу на Донеччині (Маріуполь).