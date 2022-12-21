Суд открыл дело о банкротстве захваченного оккупантами ММК им. Ильича

19 декабря Хозяйственный суд Запорожской области открыл производство по делу о банкротстве Мариупольского металлургического комбината им. Ильича, входящего в состав холдинга "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского.

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Об этом сообщается в системе раскрытия информации НКЦБФР, пишет LIGA.Бизнес.

Отмечается, что заявление об открытии производства по делу подало другое предприятие "Метинвеста" – Авдеевский коксохимический завод.

Среди причин банкротства указываются захваты и разрушения единого имущественного комплекса ММК им. Ильича в оккупированном РФ Мариуполе и, как следствие, неплатежеспособность, невозможность выполнения денежных обязательств перед кредиторами, в частности, перед Авдеевским коксохимом.

Подготовительное заседание суда было назначено на 27 февраля 2023 года.

Отметим, что до войны ММК им. Ильича являлся одним из крупнейших предприятий металлургического комплекса Украины. Он мог производить 3,7 млн. тонн конвертерной стали, 12 млн. тонн агломерата, более 4,3 млн. тонн чугуна и более 5 млн. тонн готового проката в год.

Основной продукцией комбината был плоский прокат из углеродистых, низколегированных и легированных сталей разного назначения. ММК им. Ильича был единственным в Украине предприятием по производству оцинкованного холоднокатаного листа.

Отметим, что предприятия Метинвеста значительно пострадали от российской агрессии. Поэтому компания подала иски в Европейский суд по правам человека против России за вред, причиненный ее имуществу и собственности группы в Мариуполе (ММК имени Ильича и "Азовсталь") и других территориях Украины с 24 февраля.

Совладелец "Метинвеста" Ахметов от своего имени также подал в ЕСПЧ иск против России. Бизнесмен также заявлял, что предприятия, входящие в его инвестгруппу SCM (в частности, это и металлургический бизнес), "однозначно подадут иски в РФ во все международные и национальные инстанции".