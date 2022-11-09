Несмотря на войну, "Метинвест" за январь-сентябрь уплатил почти 18 млрд грн налогов

Группа "Метинвест", принадлежащая бизнесменам Ринату Ахметову и Вадиму Новинскому, с учетом ассоциированных компаний и совместных предприятий, компания за первые 9 месяцев 2022 года перечислила в бюджеты всех уровней в Украине почти 18 млрд грн налогов и сборов.

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Об этом 9 ноября сообщила пресс-служба "Метинвеста".

За январь-сентябрь украинские предприятия "Метинвеста" уплатили в государственный и местные бюджеты более 6 млрд грн налогов на прибыль. Вторая по размеру сумма платежей – единый социальный взнос, составляющий 3,3 млрд грн. На доходы физических лиц и плата за пользование недрами – в деожбюджет Украины "Метинвест" уплачено более 3 млрд грн каждого налога.

Экологический налог "Метинвеста" составил 511 млн грн. Несмотря на войну, за 9 месяцев предприятия "Метинвеста" и совместные предприятия Группы увеличили выплату рентной платы на добычу железной руды на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 2,9 млрд грн, а плату за землю на 35% – до 856 млн грн.

"В эти трудные времена мы пытаемся поддержать экономику страны любым способом. Вопреки остановке нескольких предприятий в Мариуполе и Авдеевке, "Метинвест" остается одним из крупнейших налогоплательщиков, надежной опорой экономики Украины. Закрытие из-за войны черноморских портов приводит к тяжелой ситуации с логистикой продукции наших ГОКов в Кривом Роге, уменьшения уровня загрузки, простоя предприятий. Однако мы ищем альтернативные пути для экспорта продукции, улучшаем операционную эффективность, помогаем армии и населению, чтобы как можно быстрее приблизить победу Украины", - прокомментировал генеральный директор Группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Отметим, что предприятия "Метинвеста" значительно пострадали от российской агрессии. Поэтому компания подала иски в Европейский суд по правам человека против России за ущерб, причиненный ее имуществу и собственности группы в Мариуполе и других территориях Украины с 24 февраля.

Совладелец "Метинвеста" Ахметов от своего имени также подал в ЕСПЧ иск против России. Бизнесмен также заявлял, что предприятия, входящие в его инвестгруппу SCM (в частности, это и металлургический бизнес), "однозначно подадут иски в РФ во все международные и национальные инстанции".