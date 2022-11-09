Незважаючи на війну, "Метінвест" за січень-вересень сплатив майже 18 млрд грн податків

Група "Метінвест", що належить бізнесменам Рінату Ахметову і Вадиму Новинському, з урахуванням асоційованих компаній та спільних підприємств, компанія за перші 9 місяців 2022 року перерахувала до бюджетів усіх рівнів в Україні майже 18 млрд грн податків та зборів.

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Про це 9 листопада повідомила пресслужба "Метінвесту".

За січень-вересень українські підприємства "Метінвесту" сплатили до державного та місцевих бюджетів понад 6 млрд грн податків на прибуток. Друга за розміром сума платежів – єдиний соціальний внесок, що становить 3,3 млрд грн. На доходи фізичних осіб і плата за користування надрами – до деожбюджету України "Метінвестом" сплачено понад 3 млрд грн кожного податку.

Екологічний податок "Метінвесту" склав 511 млн грн. Незважаючі на війну, за 9 місяців підприємства "Метінвесту" та спільні підприємства Групи збільшили виплату рентної плати на видобуток залізної руди на 40% проти аналогічного періоду минулого року – до 2,9 млрд грн, а плату за землю на 35% – до 856 млн грн.

"У ці скрутні часи ми намагаємося підтримати економіку країни в будь-який можливий спосіб. Усупереч зупинці кількох підприємств у Маріуполі й Авдіївці, Метінвест залишається одним із найбільших платників податків, надійною опорою економіки України. Закриття через війну чорноморських портів призводить до важкої ситуації з логістикою продукції наших ГЗК у Кривому Розі, зменшення рівня завантаження, простою підприємств. Проте ми шукаємо альтернативні шляхи для експорту продукції, покращуємо операційну ефективність, допомагаємо армії та населенню, щоб якнайшвидше наблизити перемогу України", - прокоментував генеральний директор Групи "Метінвест" Юрій Риженков.

Зазначимо, що підприємства "Метінвесту" значно постраждали від російської агресії. Тому компанія подала позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну її майну та власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого.

Співвласник "Метінвесту" Ахметов від свого імені також подав до ЄСПЛ позов проти Росії. Бізнесмен також заявляв, що підприємства, що входять до його інвестгрупи SCM (зокрема, це й металургійний бізнес), "однозначно подадуть позови до РФ в у всі міжнародні та національні інстанції".