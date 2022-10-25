16 підприємств "Метінвесту" подали позови проти Росії до ЄСПЛ

16 підприємств групи "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новинського подали позови до Європейського суду з прав людини проти Росії за шкоду, заподіяну нею майну та власності групи в Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого.

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Як ідеться у повідомленні "Метінвесту", зокрема, позови подали маріупольські металургійні комбінати "Азовсталь" та імені Ілліча. Поза тим, понад 10 підприємств групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

"Група "Метінвест" стверджує, що Росія порушує її права відповідно до статті 1 Протоколу 1 до Європейської конвенції з прав людини, завдаючи значних збитків та руйнування її активам, позбавляючи Групу контролю над її активами, у багатьох випадках фактично позбавляючи Групу права власності на активи, а також позбавляючи Групу можливості використовувати свої активи в комерційних цілях та отримувати дохід", - сказано у ньому.

Через це кожне підприємство "Метінвесту", яке зазнало збитків унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну з лютого 2022 року, подає позов проти РФ, щоб притягнути її до відповідальності за руйнування, які вона завдала активам групи, і вимагає справедливої компенсації за шкоду, заподіяну російською агресією.

Нагадаємо, що 23 червня співвласник "Метінвесту" Рінат Ахметов від свого імені подав до ЄСПЛ позов проти Росії. Бізнесмен також заявляв, що підприємства, що входять до його інвестгрупи SCM (зокрема, це й металургійний бізнес), "однозначно подадуть позови до РФ в у всі міжнародні та національні інстанції".

"Метінвест" при цьому додає, що підтримує його позов, розглядає заяви своїх підприємств як взаємодоповнювальні та діє у повній координації зі своїм акціонером під час розгляду справ.