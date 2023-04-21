"Метінвест" погасив облігації 2023 року в повному обсязі

Metinvest B.V. ("Метінвест"), материнська компанія міжнародної вертикально інтегрованої гірничо-металургійної групи компаній, оголосила про остаточні виплати за облігаціями з терміном погашення в 2023 році в повному обсязі і в термін.

Про це повідомила пресслужба компанії.

"Незважаючи на складні умови, Група продемонструвала непохитність своїх зобов’язань перед власниками облігацій. Цей крок свідчить про надійність Метінвесту та розважливий підхід Групи до управління зобов'язаннями. Крім того, успішне зменшення боргового навантаження дасть змогу покращити фінансову гнучкість Метінвесту в умовах непередбачуваності війни шляхом зниження значних виплат за боргом до 2025 року", — прокоментував генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков.

На кінець червня 2022 року загальний борг компанії становив $2,223 млрд (на 31 грудня 2021 року - $2,242 млрд), чистий борг — $1,763 млрд ($1,076 млрд).

Згідно з інформацією, опублікованою на сайті Metinvest, компанія мала погасити $145 млн під 7,75% річних зі строком погашення у квітні 2023 року.

Наступна виплата має відбутися у червні 2025 року, компанія має погасити 296 млн євро під 5,625% річних, у червні 2025 року — $494 млн під 8,5% річних, у жовтні 2027 року — $332 млн під 7,65% річних, у жовтні 2029 року — $500 під 7,75% річних.

Зауважимо, що великій кількості українських компаній у зв'язку з війною довелося просити інвесторів відтермінування погашення облігацій.

Зокрема, НАК "Нафтогаз України" запропонував власникам єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 та 2026 роках, активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення. А "Укрзалізниця" досягла відстрочки виплат по євробондах на $895 млн