"Нафтогаз" запропонував власникам дефолтних євробондів відновити діалог

НАК "Нафтогаз України" запропонував власникам єврооблігацій, термін погашення яких настає у 2022 та 2026 роках, активізувати взаємодію для пошуку взаємоприйнятного рішення. Про це повідомила пресслужба компанії.

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В повідомлені НАК на Ірландській фондовій біржі від 18 листопада 2022 року йдеться, що "Нафтогаз" призначив Lazard Frères SAS ексклюзивним фінансовим радником, який координуватиме процес переговорів разом із AEQUO та Freshfields Bruckhaus Deringer – юридичними радниками "Нафтогазу".

"Одним із наших ключових пріоритетів є відновлення довіри до "Нафтогазу", зокрема серед наших інвесторів. Пропозиція повернутися до конструктивного діалогу – перший крок до цього", - прокоментував очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

У пресслужбі НАК зазначили, що після призначення нового керівника пріоритетами компанії є:

забезпечення енергетичної стабільності та незалежності;

підвищення довіри до "Нафтогазу" з боку держави, міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів;

забезпечення стабільного проходження поточного опалювального сезону.

Нагадаємо, власники єврооблігацій “Нафтогазу” з погашенням у липні 2024 року у серпні погодилися перенести відстрочку щодо їх погашення на 2026 рік.

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відстрочку виплат необхідністю накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько 8 мільярдів доларів.