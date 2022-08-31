Власники єврооблігацій "Нафтогазу" погодили відстрочку погашення для бондів-2024

Власники єврооблігацій “Нафтогазу” з погашенням у липні 2024 року погодилися перенести відстрочку щодо їх погашення на 2026 рік. Про це повідомляє прес-служба "Нафтогазу".

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Згідно з повідомленням, за таке рішення проголосували 77% інвесторів. Таким чином компанія може сплатити тіло боргу у розмірі 600 млн євро не у 2024 році, а у 2026 році, а відсотки по ньому почне платити у 2024 році.

Сума відсотків, відстрочена протягом 2022-2024 років, становить 90 млн євро (45 млн євро на рік, які мають сплачуватись у липні кожного року).

Власники єврооблігацій, термін погашення яких настає у листопаді 2026 року, на повторних зборах не підтримали нову пропозицію щодо змін в умовах боргових зобов'язань національної компанії.

Нагадаємо, раніше власники євробондів із погашенням у 2022 році відмовили "Нафтогазу" у відстроченні їх погашення.

Найближчим часом Нафтогаз звернеться до Кабінету Міністрів із пропозицією виробити спільну позицію щодо подальших дій щодо реструктуризації єврооблігацій компанії.

"Нафтогаз" спочатку пропонував виплатити всі купони з єврооблігацій 2022 та 2024 року 19 липня 2024 року і того ж дня погасити єврооблігації-2022, а купони з єврооблігацій-2026 хотів би виплатити 8 листопада 2024 року.

Проте власники єврооблігацій відхилили цю оферту, а Кабмін заборонив робити оплату у строк, що 26 липня призвело до дефолту компанії з двох із трьох випусків євробондів. Після цього НАК зробив власникам облігацій нова пропозиція .

"Нафтогаз" аргументує пропозицію про відстрочку виплат необхідністю у вирішенні уряду накопичити додаткові запаси природного газу на майбутній опалювальний сезон, на що потрібно близько 8 мільярдів доларів.