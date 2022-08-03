"Нафтогаз" сделал новое предложение владельцам евробондов по отсрочке выплат

НАК "Нафтогаз" направит новые условия отсрочки выплат инвесторам в ближайшие дни. С владельцами евробондов планируют согласовать отсрочку выплат по ним на два года. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на сообщение биржи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В новом предложении, в отличие от первоначального, предлагается отсрочить погашение и соответственно продлить обращение на два года не только евробондов-2022, но и евробондов-2024 и евробондов-2026.

"Запрашиваемая отсрочка сроков погашения и процентных платежей с точки зрения денежных потоков в целом отвечает условиям, предложенным другими украинскими государственными эмитентами, и условиям, включенным в запрос согласия, инициированный украинским Сувереном 20 июля 2022 года", - отмечается в сообщении.

"Нафтогаз" отмечает, что новое предложение согласовал Кабмин, выдав соответствующее распоряжение №670 от 1 августа 2022 года. Инвесторы должны принять решение о новых условиях до 16:00 12 августа, а сборы и объявления результатов назначены на 17 августа.

Председатель правления "Нафтогаза" Юрий Витренко уточнил, что для получения согласия держателей еврооблигаций на первом собрании кворум должен составить 2/3 от общей нарицательной стоимости еврооблигаций, а голоса "за" должны отдать 75% от участников собрания.

В предыдущий раз "Нафтогаз" не получил согласия от кредиторов на отсрочку выплат по еврооблигациям на сумму 335 млн долларов. Погашение процентов должно было состояться 26 июля. Однако компания не получила от Кабинета министров разрешения на осуществление такой выплаты.

26 июля Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" не смогла выплатить купон по своим еврооблигациям и таким образом вошла в "жесткий дефолт".

Источник фото: ua.depositphotos.com