S&P снизило рейтинг Украины до преддефолтного

Международное рейтинговое агентство S&P снизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с CCC+ до CC с последующим негативным прогнозом.

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Об этом сообщается на сайте агентства.

Отмечается, что прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу Украины снижен до CC с последующим негативным прогнозом.

Это произошло в связи с решением Кабмина просить об отсрочке выплат по всем внешним обязательствам госкомпаний на 24 месяца.

Такая просьба, по оценке S&P, равнозначна дефолту.

В конце мая S&P уже снижал долгосрочный рейтинг Украины в инвалюте с уровня B- до CCC+.

Ранее преддефолтный рейтинг Украине предоставило агентство Fitch.

Напомним, что 20 июля Украина официально предложила владельцам своих еврооблигаций с 1 августа отсрочить все выплаты по ним и отодвинуть сроки погашения бумаг на два года, сохранив текущие ставки доходности.

Ранее НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не смог выплатить кредиторам долги по облигациям, что означает дефолт компании.

Также НЭК "Укрэнерго" обратился к инвесторам с просьбой изменить условия выпуска "зеленых" облигаций устойчивого развития на сумму $825 млн с доходностью 6,875%, а именно перенести срок погашения с ноября 2026 г. на этот же месяц 2028 года.