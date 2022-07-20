Україна просить про відстрочення платежів за євробондами

Міністерство фінансів України просить іноземних приватних кредиторів погодитись на відстрочку виплат по зовнішньому боргу.

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Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що Україна планує зробити перший крок у реструктуризації свого зовнішнього боргу, оскільки бюджет в умовах війни має вкрай обмежені джерела фінансування, частина з якого йде на обслуговування держборгу.

Наголошується, що з початку повномасштабного вторгнення РФ Україна заявляла, що й надалі виконуватиме всі свої зобов'язання, щоб зберегти довіру міжнародних інвесторів.

Як зазначає видання, це рішення діятиме протягом наступних 24 місяців, тобто фактично виплати заморожені до липня 2024 року.

У свою чергу, Кабінет міністрів доручив Міністерству фінансів почати переговори з держателями єврооблігацій України про відстрочення платежів. У постанові №805, яку уряд ухвалив на засіданні 19 липня, йдеться про те, що Україна проситиме бондхолдерів продовжити термін обігу всіх єврооблігацій на 24 місяці та відкласти сплату відсоткового доходу на такий самий термін.

Протягом цих двох років відсотки нараховуватимуться за чинними ставками, причому на суму основного відсоткового доходу нарахують додаткові відсотки за тими ж ставками.

У будь-який час протягом відстрочення сукупну суму основного та додаткового відсоткового доходу на підставі окремого рішення Кабінету міністрів можна буде виплатити частково або повністю.

У кінці відстрочення відсотки або будуть виплачені в повному обсязі, або на підставі окремого рішення будуть додані до непогашеного номінального обсягу облігацій шляхом додаткового випуску облігацій.

Загальна сума відсотків не може перевищувати $3 млрд (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в доларах США) та 300 млн євро (сукупно для всіх облігацій, що оплачуються в євро).

Після припинення відстрочення відсотковий дохід за облігаціями продовжать нараховувати за ставками, як звичайно.

Крім того, згідно постанови №806, Україна пропонує реструктуризувати і ВВП-варанти надавши державі право викупити їх протягом 2024-2027 років.

Дату наступної виплати за цими деривативами, яка припадає на 31 травня 2023 року, Україна просить відстрочити до 1 серпня 2024 року.

Домовитися з інвесторами Україна планує до 15 серпня.

Зазначимо, Україна має виплатити борг за суверенними облігаціями на суму близько 1 мільярда доларів у вересні.

Нагадаємо, кредиторам української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" цього тижня було настійно рекомендовано відхилити прохання компанії щодо припинення виплати боргу на два роки.