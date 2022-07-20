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Украина просит об отсрочке платежей по евробондам
Министерство финансов Украины просит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплат по внешнему долгу.
Об этом пишет Financial Times.
Издание отмечает, что Украина планирует сделать первый шаг по реструктуризации своего внешнего долга, поскольку бюджет в условиях войны имеет крайне ограниченные источники финансирования, часть которого идет на обслуживание госдолга.
Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина заявляла, что и дальше будет выполнять все свои обязательства, чтобы сохранить доверие международных инвесторов.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.
В свою очередь Кабинет министров поручил Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей. В постановлении №805, которое правительство приняло на заседании 19 июля, говорится, что Украина будет просить бондхолдеров продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца и отложить уплату процентного дохода на такой же срок.
В течение двух лет проценты будут начисляться по действующим ставкам, причем на сумму основного процентного дохода начислят дополнительные проценты по тем же ставкам.
В любое время за отсрочку совокупную сумму основного и дополнительного процентного дохода на основании отдельного решения Кабинета министров можно будет выплатить частично или полностью.
В конце отсрочки проценты либо будут выплачены в полном объеме, либо на основании отдельного решения будут добавлены в непогашенный номинальный объем облигаций путем дополнительного выпуска облигаций.
Общая сумма процентов не может превышать $3 млрд (совокупно для всех оплачиваемых в долларах США облигаций) и 300 млн евро (совместно для всех оплачиваемых в евро).
После прекращения отсрочки процентный доход по облигациям продолжат начислять по ставкам, как обычно.
Кроме того, согласно постановлению №806 Украина предлагает реструктуризировать и ВВП-варанты предоставив государству право выкупить их в течение 2024-2027 годов.
Дату последующей выплаты по этим деривативам, которая приходится на 31 мая 2023 года, Украина просит отсрочить до 1 августа 2024 года.
Договориться с инвесторами Украина планирует до 15 августа.
Украина должна выплатить долг по суверенным облигациям на сумму около 1 миллиарда долларов в сентябре.
Напомним, кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" на этой неделе было настоятельно рекомендовано отклонить просьбу компании о прекращении выплаты долга на два года.