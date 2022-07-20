Украина просит об отсрочке платежей по евробондам

Министерство финансов Украины просит иностранных частных кредиторов согласиться на отсрочку выплат по внешнему долгу.

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Об этом пишет Financial Times.

Издание отмечает, что Украина планирует сделать первый шаг по реструктуризации своего внешнего долга, поскольку бюджет в условиях войны имеет крайне ограниченные источники финансирования, часть которого идет на обслуживание госдолга.

Отмечается, что с начала полномасштабного вторжения РФ Украина заявляла, что и дальше будет выполнять все свои обязательства, чтобы сохранить доверие международных инвесторов.

Это решение будет действовать в течение следующих 24 месяцев, то есть фактически выплаты заморожены до июля 2024 года.

В свою очередь Кабинет министров поручил Министерству финансов начать переговоры с держателями еврооблигаций Украины об отсрочке платежей. В постановлении №805, которое правительство приняло на заседании 19 июля, говорится, что Украина будет просить бондхолдеров продлить срок обращения всех еврооблигаций на 24 месяца и отложить уплату процентного дохода на такой же срок.

В течение двух лет проценты будут начисляться по действующим ставкам, причем на сумму основного процентного дохода начислят дополнительные проценты по тем же ставкам.

В любое время за отсрочку совокупную сумму основного и дополнительного процентного дохода на основании отдельного решения Кабинета министров можно будет выплатить частично или полностью.

В конце отсрочки проценты либо будут выплачены в полном объеме, либо на основании отдельного решения будут добавлены в непогашенный номинальный объем облигаций путем дополнительного выпуска облигаций.

Общая сумма процентов не может превышать $3 млрд (совокупно для всех оплачиваемых в долларах США облигаций) и 300 млн евро (совместно для всех оплачиваемых в евро).

После прекращения отсрочки процентный доход по облигациям продолжат начислять по ставкам, как обычно.

Кроме того, согласно постановлению №806 Украина предлагает реструктуризировать и ВВП-варанты предоставив государству право выкупить их в течение 2024-2027 годов.

Дату последующей выплаты по этим деривативам, которая приходится на 31 мая 2023 года, Украина просит отсрочить до 1 августа 2024 года.

Договориться с инвесторами Украина планирует до 15 августа.

Украина должна выплатить долг по суверенным облигациям на сумму около 1 миллиарда долларов в сентябре.

Напомним, кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" на этой неделе было настоятельно рекомендовано отклонить просьбу компании о прекращении выплаты долга на два года.