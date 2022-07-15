Кредитори відмовили "Нафтогазу" у відстроченні виплати боргу

Кредиторам української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" цього тижня було настійно рекомендовано відхилити прохання компанії щодо припинення виплати боргу на два роки.

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Про це повідомляє Reuters.

Як зазначає видання, "Нафтогаз" попросив відстрочити виплати на два роки, оскільки через вторгнення Росії в Україну компанії не вистачає коштів, так як клієнти не можуть оплачувати свої рахунки.

Але на думку кредиторів, "Нафтогаз" не має проблем із грошима та вважається прибутковим підприємством.

У результаті кредитори вимагатимуть повного погашення за одним видом облігацій вже наступного тижня, а також додаткової виплати відсотків за іншим видом цінних паперів.

Видання також повідомляє, що наразі власники облігацій не формують керівний комітет — основну групу кредиторів, яка веде переговори щодо перегляду боргу.

Зазначається, що кредитори будуть готові переглянути своє рішення ще раз, якщо ситуація в країні не покращиться на момент погашення наступного боргу.

Видання наголошує, що "Нафтогаз" є основним джерелом доходу для України, на нього припадало майже 17% усіх доходів державного бюджету країни минулого року і до війни у ньому працювало понад 50 тисяч осіб.

Запит державної компанії застав багатьох кредиторів зненацька, оскільки до виплати облігації на суму 335 мільйонів доларів, яка має бути виплачена 19 липня, залишилося дуже мало часу.

Це також посилило побоювання, що уряд України може спробувати зробити щось подібне перед виплатою за суверенними облігаціями на суму близько 1 мільярда доларів, що підлягає виплаті у вересні.

Київ досі заявляв, що має намір зробити цей платіж, але багато власників облігацій "Нафтогазу" також позичили гроші уряду, а це означає, що настрої можуть змінитися.

При цьому Міжнародний валютний фонд, на підтримку якого Україна сильно розраховує, заявив у четвер, що очікує, що Київ продовжить виплачувати свій борг.

При цьому, як повідомляє американське видання Bloomberg, Україна вивчає можливість реструктуризації зовнішнього державного боргу, оскільки бюджет в умовах війни має вкрай обмежені джерела фінансування, частина з якого йде на обслуговування держборгу.