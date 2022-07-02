Кабмін залишив частину своїх девідендів "Нафтогазу" на закупівлю газу до наступного опалювального сезону

Кабінет міністрів знизив норматив відрахування прибутку "Нафтогазу" за 2021 рік до державного бюджету з 95% до 30%, при цьому 65% прибутку Кабмін вирішив залишити компанії для закупівлі газу наступного опалювального сезону. Про це йдеться у розпорядженні уряду №742 від 1 липня.

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Відповідно до нього базовий норматив відрахування прибутку компанії за 2021 рік буде знижено з 95% до 30%.

Таким чином, 30% прибутку "Нафтогазу" у розмірі 3,915 млрд гривень буде направлено до держбюджету. 65% прибутку компанії за 2021 рік у розмірі 8,483 млрд гривень залишать "Нафтогазу" на закупівлю газу наступного опалювального сезону.

5% прибутку у розмірі 652,575 млн гривень було вирішено залишити компанії як резервний капітал.

Нагадаємо, за результатами 2021 року група "Нафтогаз"отримала чистий прибуток 12,1 млрд. гривень.