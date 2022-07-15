Кредиторы отказали "Нафтогазу" в отсрочке выплаты долга

Кредиторам украинской государственной энергетической компании "Нафтогаз" на этой неделе было настоятельно рекомендовано отклонить просьбу компании о приостановке выплаты долга на два года.

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Об этом сообщает Reuters.

Как отмечает издание, "Нафтогаз" попросил отсрочить выплаты, так как из-за вторжения России в Украину у компании не хватает наличных средств, поскольку клиенты не могут оплачивать свои счета.

Но по мнению кредиторов, "Нафтогаз" не имеет проблем с деньгами и считается прибыльным предприятием.

В результате кредиторы потребуют полного погашения по одному виду облигаций уже на следующей неделе, а также дополнительной выплаты процентов по другому виду ценных бумаг.

Издание также сообщает, что в настоящее время держатели облигаций не формируют руководящий комитет — основную группу кредиторов, которая ведет переговоры о пересмотре долга.

Отмечается, что кредиторы будут готовы пересмотреть свое решение еще раз, если ситуация в стране не улучшится к моменту погашения следующего долга.

Издание подчеркивает, что "Нафтогаз" является основным источником дохода для Украины, на него приходилось почти 17% всех доходов государственного бюджета страны в прошлом году и до войны в нем работало более 50 000 человек.

Запрос государственной компании застал многих кредиторов врасплох, поскольку до выплаты облигации на сумму 335 миллионов долларов, которая должна быть выплачена 19 июля, осталось очень мало времени.

Это также усилило опасения того, что правительство Украины может попытаться сделать что-то подобное перед выплатой по суверенным облигациям на сумму около 1 миллиарда долларов, подлежащей выплате в сентябре.

Киев до сих пор заявлял, что намерен произвести этот платеж, но многие держатели облигаций "Нафтогаза" также одолжили деньги правительству, а это означает, что настроения могут измениться.

При этом, Международный валютный фонд, на поддержку которого Украина сильно рассчитывает, заявил в четверг, что ожидает, что Киев продолжит выплачивать свой долг.

При этом, как сообщает американское издание Bloomberg, Украина изучает возможность реструктуризовать внешний государственный долг, так как бюджет в условиях войны имеет крайне ограниченные источники финансирования, часть из которого идет на обслуживание госдолга.