Украина ищет возможность реструктуризации внешнего долга, – Bloomberg

Украина изучает возможность реструктуризовать внешний государственный долг, так как бюджет в условиях войны имеет крайне ограниченные источники финансирования, часть из которого отвлекается на обслуживание госдолга. Однако решение по этому вопросу раньше конца лета ожидать не стоит.

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Об этом сообщает американское издание Bloomberg со ссылкой на собственные источники, знакомые с обсуждением вопроса.

Отмечается, что Международный валютный фонд сотрудничает с украинскими властями и анализирует финансовую и долговую ситуацию в стране.

По словам источников, в настоящее время рассматривается несколько сценариев реструктуризации долга, но принятие решения ожидается не раньше конца лета.

Один из них предусматривает так называемый "запрос на согласие", то есть запрос от эмитента на согласование владельцем облигаций внесения изменений в условия выпущенных ценных бумаг.

Другой вариант предполагает использование замороженных российских активов в качестве залога, хотя юридическая жизнеспособность такой идеи неясна, отметили источники издания.

Предполагается, что реструктуризация долгов Украины позволит гарантировать, что финансовая помощь от союзников не уйдет на погашение облигаций.

Как отмечает издание, у Украины есть время до 1 сентября для погашения 1,4 миллиарда долларов и выплаты процентов.

В МВФ и украинском Минфине от комментариев по этой теме отказались.

Отметим, с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Минфин провел 54 аукциона по продаже военных облигаций. В целом в государственный бюджет удалось привлечь 81,2 млрд грн, 436,6 млн дол. США и 283,4 млн евро и это ниже потребностей бюджета для обслуживания уже существующего долга.