Україна шукає можливість реструктуризації зовнішнього боргу, – Bloomberg

Україна вивчає можливість реструктуризувати зовнішній державний борг, оскільки бюджет в умовах війни має вкрай обмежені джерела фінансування, частина якого йде на обслуговування держборгу. Проте рішення з цього питання раніше кінця літа очікувати не варто.

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Про це повідомляє американське видання Bloomberg із посиланням на власні джерела, знайомі з обговоренням питання.

Зазначається, що Міжнародний валютний фонд співпрацює з українською владою та аналізує фінансову та боргову ситуацію в країні.

За словами джерел, наразі розглядається кілька сценаріїв реструктуризації боргу, але ухвалення рішення очікується не раніше кінця літа.

Один із них передбачає так званий "запит на згоду", тобто запит від емітента на погодження власником облігацій внесення змін до умов випущених цінних паперів.

Інший варіант передбачає використання заморожених російських активів як застави, хоча юридична життєздатність такої ідеї незрозуміла, зазначили джерела.

Передбачається, що реструктуризація боргів України дозволить гарантувати, що фінансова допомога від союзників не піде на погашення облігацій.

Як зазначає видання, Україна має час до 1 вересня для погашення 1,4 мільярда доларів та виплати відсотків.

У МВФ та українському Мінфіні від коментарів на цю тему відмовилися.

Зазначимо, з початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Мінфін провів 54 аукціони з продажу військових облігацій. Загалом до державного бюджету вдалося залучити 81,2 млрд. грн., 436,6 млн. дол. США і 283,4 млн євро і це нижче за потреби бюджету для обслуговування вже існуючого боргу .