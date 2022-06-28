Расходы на погашение внутренних гособлигаций превышают доходы от военных ОВГЗ, — НБУ

С начала полномасштабного военного вторжения России в Украину Минфин провел 54 аукциона по продаже военных облигаций. В целом в государственный бюджет удалось привлечь 81,2 млрд грн, 436,6 млн дол. США и 283,4 млн евро и это ниже потребностей бюджета для обслуживания уже существующего долга.

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Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Отмечается, что расходы на погашение внутренних государственных облигаций за соответствующий период составили 89,1 млрд грн, 920,8 млн. дол. США и 168 млн евро, а сумма выплаченных процентов по ним – 44,1 млрд грн, около 25,5 млн долл США и 8,1 млн евро.

Несмотря на призыва Нацбанка к Минфину поднять ставки по ОВГЗ вслед за повышением учетной с 10% до 25%, доходность облигаций с начала войны не изменялась:

в гривне – 9,5%, 10% и 11% и 11,5% годовых (срок погашения – 3 месяца, 6 месяцев и 1 год и 1,5 года соответственно);

в долларах США – 3,5% и 3,7% годовых (срок погашения – 6 месяцев и 1 год соответственно);

в евро – 2,5% годовых (срок погашения – 3 месяца, 9 месяцев и 1 год).П

Самый большой объем военных облигаций, приобретенных на аукционе, сконцентрирован среди банков – первичных дилеров. Сам Нацбанк с начала полномасштабной войны напрямую купил военных ОВГЗ на 225 млрд грн.

По состоянию на 27 июня объем вложений украинцев (физлиц) и бизнеса в военные облигации достиг 10,9 млрд грн, 75,1 млн долл и 34,9 млн евро.

Отметим, что количество вкладчиков среди граждан и бизнеса за минувшую неделю (20-24 июня) увеличилось на 3,8 тыс – до 97,8 тыс, неделей ранее прирост составил 5 тыс.

Стоит напомнить, что ставка доходности военных облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ) будет привязана к учетной ставке, тогда как до последнего времени она составляла 11% годовых. Такое решение принял Кабмин.

Теперь вместо фиксированной ставки в 11% годовых устанавливается плавающая ставка, которая будет привязана к учетной ставке НБУ, которая сейчас составляет 25%.