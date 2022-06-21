В НБУ ожидают повышения Минфином ставок по ОВГЗ

Национальный банк ведет переговоры с Министерством финансов и ожидает, что оно все же повысит ставки по облигациям внутреннего займа. Об этом сообщил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук в интервью YouTube-каналу "Шкарпова запитає".

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По словам чиновника, отказ Минфина повысить свои ставки отчасти уменьшает влияние на экономику от повышения НБУ учетной ставки до 25%. С точки зрения регулятора, это приведет к тому, что ему придется дольше держать учетную ставку на столь высоком уровне.

"Поэтому мы ожидаем, что Минфин все же повысит ставку по своим инструментам. Могу сказать, что диалог с коллегами из Министерства финансов продолжается", – отметил он.

Как указал Николайчук, в НБУ понимают желание Минфина привлекать ресурсы на внутреннем рынке как можно дешевле, однако этим ведомство четко дает понять, что рассматривает сегодня ОВГЗ как инструмент поддержки бюджета, а не как финансовый инструмент для сбережения средств или инвестиций.

"Минфин также ориентируется на стоимость обслуживания долга. Конечно, это в определенной степени усложняет достижение наших целей", – добавил замглавы Нацбанка.

Кроме этого, Николайчук отметил, что в НБУ ожидают, что в течение следующих нескольких месяцев банки будут повышать ставки по депозитам в гривне до уровня 15-20% (при вложениях от трех месяцев до года), что будет стимулировать население меньше вкладывать свои гривневые сбережения в иностранную валюту.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь установлена на 27%, а для депозитных сертификатов НБУ – 23%. Таким образом, банкам стало гораздо выгоднее получать прибыль от депсертификатов, чем покупая ОВГЗ, из-за чего эксперты ожидали от Минфина повышения ставок по облигациям, но тот от таких шагов отказывается.

Ввиду этого на первом после такого повышения учетной ставки аукционе в госбюджет удалось привлечь от ОВГЗ (все предложенные облигации были военными) всего 809,7 миллиона гривен.

Однако уже на следующем недельном аукционе 14 июня Минфин продал облигаций на 5,45 миллиарда гривен, хотя гривневые военные ОВГЗ из них составляли всего 338 миллионов. Еще 54,6 миллиона евро были привлечены от облигаций, номинированных в этой валюте, а основная сумма в 3,45 миллиарда гривен получена за счет доразмещения невоенных ОВГЗ.

21 июня от ОВГЗ удалось получить уже 7,68 миллиарда гривен, в том числе 1,19 миллиарда от доразмещения гривневых облигаций, а остальное - от первичного размещения долларовых ценных бумаг.

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