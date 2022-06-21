В НБУ очікують на підвищення Мінфіном ставок за ОВДП

Національний банк веде перемовини з Міністерством фінансів та очікує, що воно все ж підвищить ставки за облігаціями внутрішньої позики. Про це повідомив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук в інтерв'ю YouTube-каналу "Шкарпова запитає".

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За словами чиновника, відмова Мінфіну підвищити свої ставки частково зменшує вплив на економіку від підвищення НБУ облікової ставки до 25%. З точки зору регулятора, це призведе до того, що йому доведеться довше тримати облікову ставку на такому високому рівні.

"Тому ми очікуємо, що Мінфін усе ж таки підвищить ставку за своїми інструментами. Можу сказати, що діалог із колегами з Міністерства фінансів триває", - зазначив він.

Як вказав Ніколайчук, в НБУ розуміють бажання Мінфіну залучати ресурси на внутрішньому ринку якомога дешевше, однак цим відомство чітко дає зрозуміти, що розглядає сьогодні ОВДП як інструмент підтримки бюджету, а не як фінансовий інструмент для заощадження коштів або інвестицій.

"Мінфін також орієнтується на вартість обслуговування боргу. Звичайно, це певною мірою ускладнює досягнення наших цілей", - додав заступник голови Нацбанку.

Крім цього, Ніколайчук зазначив, що в НБУ очікують, що протягом наступних кількох місяців банки підвищуватимуть ставки за депозитами у гривні до рівня 15-20% (при вкладеннях від трьох місяців до року), що стимулюватиме населення менше вкладати свої гривневі заощадження в іноземну валюту.

Нагадаємо, що 2 червня Нацбанк підняв облікову ставку з 10% відразу до 25%. Ставка для кредитів рефінансування тепер дорівнює 27%, а для депозитних сертифікатів НБУ – 23%. Таким чином, банкам стало значно вигідніше отримувати прибуток з депсертифікатів, ніж купуючи ОВДП, через що експерти очікували від Мінфіну підвищення ставок за облігаціями, але той від таких кроків відмовляється.

З огляду на це на першому після такого підвищення облікової ставки аукціоні в держбюджет вдалося залучити від ОВДП (всі запропоновані облігації були військовими) лише 809,7 мільйона гривень.

Однак вже на наступному тижневому аукціоні 14 червня Мінфін продав облігацій на 5,45 мільярда гривень, але гривневі військові ОВДП з них становили лише 338 мільйонів гривень. Ще 54,6 мільйони євро було залучено від облігацій, номінованих у цій валюті, а основну суму у 3,45 мільярди гривень отримано за рахунок дорозміщення невійськових ОВДП.

21 червня від ОВДП вдалося отримати вже 7,68 мільярди гривень, зокрема 1,19 мільярди від дорозміщення гривневих облігацій, а решту - від первинного розміщення доларових цінних паперів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com