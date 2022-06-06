Мінфін відмовився підвищувати ставки за ОВДП після підняття облікової ставки до 25%

Міністерство фінансів вирішило не підвищувати ставки за військовими облігаціями державної позики після радикального підвищення Національним банком України облікової ставки до 25%.

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Як ідеться у повідомленні відомства, на черговому аукціоні у вівторок, 7 червня, пропонуватимуться цінні папери зі строком обігу три місяці, шість місяців та півтора роки.

Ставка дохідності за тримісячними облігаціями, що будуть розміщуватися вперше складає 9,5%. Крім того, відбудеться дорозміщення ОВДП зі строком погашення 11 січня 2023 року зі ставкою 10%, а також ОВДП з погашенням 25 жовтня 2023 року та ставкою 11,5%.

"Військові облігації - це в першу чергу інструмент підтримки державного бюджету в період повномасштабного вторгнення рф, а не інструмент для максимізації доходу від інвестиційної діяльності, тому ставки за військовими ОВДП залишаються фіксованими", - зазначають в Мінфіні.

Зазначимо, що аукціони з продажу ОВДП проводяться через електронну торговельну систему Bloomberg. Передбачено, що кошти від розміщення військових облігацій йдуть на фінансування потреб Збройних сил України та підтримку української економіки у воєнний час.

Нагадаємо, що 2 червня Нацбанк підняв облікову ставку з 10% відразу до 25%. Ставка для кредитів рефінансування тепер дорівнює 27%, а для депозитних сертифікатів – 23%. Тобто, банкам стало значно вигідніше отримувати прибуток з депсертифікатів, ніж купуючи ОВДП, через що експерти очікували від Мінфіну підвищення ставок за облігаціями.

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