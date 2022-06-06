Минфин отказался повышать ставки по ОВГЗ после поднятия учетной ставки до 25%

Министерство финансов решило не повышать ставки по военным облигациям государственного займа после радикального повышения Национальным банком Украины учетной ставки до 25%.

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Как говорится в сообщении ведомства, на очередном аукционе во вторник, 7 июня, будут предлагаться ценные бумаги со сроком обращения три месяца, шесть месяцев и полтора года.

Ставка доходности по трехмесячным облигациям, которые будут размещаться впервые, составляет 9,5%. Кроме того, будет проведено доразмещение ОВГЗ со сроком погашения 11 января 2023 года со ставкой 10%, а также ОВГЗ с погашением 25 октября 2023 года и ставкой 11,5%.

"Военные облигации - это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения России, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", - отмечают в Минфине.

Отметим, что аукционы по продаже ОВГЗ проводятся через электронную торговую систему Bloomberg. Предусмотрено, что средства от размещения военных облигаций идут на финансирование потребностей Вооруженных сил Украины и поддержку украинской экономики в военное время.

Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%. То есть банкам стало гораздо выгоднее получать прибыль с депсертификатов, чем покупая ОВГЗ, из-за чего эксперты ожидали от Минфина повышения ставок по облигациям.

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