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Минфин отказался повышать ставки по ОВГЗ после поднятия учетной ставки до 25%
Министерство финансов решило не повышать ставки по военным облигациям государственного займа после радикального повышения Национальным банком Украины учетной ставки до 25%.
Как говорится в сообщении ведомства, на очередном аукционе во вторник, 7 июня, будут предлагаться ценные бумаги со сроком обращения три месяца, шесть месяцев и полтора года.
Ставка доходности по трехмесячным облигациям, которые будут размещаться впервые, составляет 9,5%. Кроме того, будет проведено доразмещение ОВГЗ со сроком погашения 11 января 2023 года со ставкой 10%, а также ОВГЗ с погашением 25 октября 2023 года и ставкой 11,5%.
"Военные облигации - это в первую очередь инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения России, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными", - отмечают в Минфине.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Отметим, что аукционы по продаже ОВГЗ проводятся через электронную торговую систему Bloomberg. Предусмотрено, что средства от размещения военных облигаций идут на финансирование потребностей Вооруженных сил Украины и поддержку украинской экономики в военное время.
Напомним, что 2 июня Нацбанк поднял учетную ставку с 10% сразу до 25%. Ставка для кредитов рефинансирования теперь равняется 27%, а для депозитных сертификатов – 23%. То есть банкам стало гораздо выгоднее получать прибыль с депсертификатов, чем покупая ОВГЗ, из-за чего эксперты ожидали от Минфина повышения ставок по облигациям.
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